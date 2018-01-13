Sanayi Ciro Endeksi Artış Gösterdi
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Sanayi Ciro Endeksi Artış Gösterdi


Sanayi Ciro Endeksi Artış Gösterdi
Sanayi Ciro Endeksi Artış Gösterdi Hatice Demir - Tarih: 2018-01-13 Saat: 09:25:20
Anasayfa Eko Gündem Sanayi Ciro Endeksi Artış Gösterdi

Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış olarak hesaplanan toplam sanayi ciro endeksi kasım ayında bir önceki aya oranla yüzde 1,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının kasım ayına dair sanayi ciro endeksi verilerini yayımladı. Yayınlanan verilere göre takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış olarak hesaplanan toplam sanayi ciro endeksi 2017 yılı kasım ayında bir önceki aya oranla yüzde 1,7 artış gösterdi. Sanayideki alt kategoriler inceleme altına alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya oranla yüzde 2,1 düşüş yaşarken, imalat sanayi sektörü endeksi aynı dönemde yüzde 1,8 yükseldi.

Geçen Yıla Göre Artış Yüzde 28,7

Takvim etkisinden arındırılmış olarak hesaplanan toplam sanayi ciro endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 28,7 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörlerindeki endeksler ele alındığında, aynı dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 23,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 28,8 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, kasımda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 3,5 ile ara mallarında gerçekleşti.

Sanayide Gidiş Güzel

Konu ile ilgili açıklamada bulunan analistler Türkiye’nin sanayi sektöründeki hızlanmanın ülkenin elde ettiği büyüme rakamlarının en önemli nedenleri arasında yer aldığını belirterek mevcut rakamlar ile sanayi sektörünün gidişatının iyi yönde olduğunu vurguladı. 2017 Aralık ayı verilerinin de gelmesi ile birlikte geçtiğimiz yılın daha iyi analiz edilebileceğini ifade eden uzmanlar 2018 yılı için de olumlu bir tablonun söz konusu olduğunu belirtti.

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