CMC’den 1500 Kişilik İstihdam Planı

CMC Genel Müdürü Aytaç Aydın basın mensupları ile bir araya gelerek 2017 yılının değerlendirmesini ve 2018 yılına dair hedeflerini anlattı. Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde BPO ve çağrı merkezi açmak amacı ile çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Aydın, Türk özel sektörünün Avrupa’da hayata geçireceği yeni yatırımlar için CMC’nin hayati bir misyon üstleneceğini dile getirdi.

Kamudan Sonra En Büyük İşveren Çağrı Merkezi Sektörü

Genel Müdür Aytaç Aydın 2017 yılında yüzde 13,3 büyüme yakaladıklarını belirterek toplamda 5,1 milyar liraya ulaşan çağrı merkezi sektöründe 200 milyon liralık ciroları ile outsource çağrı merkezleri arasında sektörün yüzde onunu temsil ettiklerini ifade etti. Yurt dışı planlarının yanı sıra Anadolu’yu kalkındıracak ve istihdam sağlayacak farklı hedefleri de olduğunu belirten Aydın 2018 yılında toplamda 20 milyon lira değerinde yatırım yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

19-25 Yaş Kadın İstihdamı Sağlıyoruz

Ülke genelinde istihdamda en çok sorun yaşanan 19-25 yaş kadın istihdamında önemli bir paylarının olduğunu dile getiren Aydın, Van’da hali hazırda 500 çalışan ile başladıkları projelerini sene sonuna kadar 1000 çalışana ulaştırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Bu yıl Ankara’nın doğusu ve batısında birer şehirde yatırım yaparak toplamda bin 500 kişiye istihdam sağlamayı planladıklarını ifade eden Aydın, yıl boyunca gerçekleştirilecek bu yatırımlar ile cirolarını yüzde 30 oranında artırmayı hedeflediklerini de belirtti.