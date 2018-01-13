ABD Hazine Bakanlığında Bitcoin Uyarısı
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ABD Hazine Bakanlığında Bitcoin Uyarısı


ABD Hazine Bakanlığında Bitcoin Uyarısı
ABD Hazine Bakanlığında Bitcoin Uyarısı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-13 Saat: 09:49:15
Anasayfa Eko Gündem ABD Hazine Bakanlığında Bitcoin Uyarısı

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, kripto paraların İsviçre banka hesaplarına dönüşmemesi için çalışacaklarını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından yapılan açıklamada kripto paralar açısından görülen en büyük riskin terör örgütleri ve de çeşitli suç şebekelerinin kripto para birimlerini kendi kötü işleri için kullanması olduğu belirtilerek ABD’nin diğer G20 üyesi ülkelerle beraber Bitcoin gibi kripto para birimlerinin İsviçre banka hesaplarına dönüşmemesi amacıyla çalışma yapacağı bildirildi.

Washington Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen bir panele iştirak eden Bakan Mnuchin, ülkede gerçekleştirilen yeni vergi düzenlemesi, borç tavanı uygulaması ve de kripto para birimlerine ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Kripto para birimleri ile ilgili devam eden tartışmaların tekrar dile geldiği ortamda basın mensupları Hazine Bakanına bu konuda ne düşünmekte olduğunu sordu. Bakan Mnuchin ise kripto para birimlerinin karşısındaki en büyük sorunun zaman içerisinde kara para aklama gibi kötü niyetli kişilerin suç gelirlerini temize çıkarma aracı olma ihtimali olduğunu belirterek bu konuda ABD olarak diğer G20 ülkeleri ile birlikte bir çalışma yapmayı planladıkları belirtildi. İsviçre hesapları benzeri bir sisteme kripto paraların dönüşmemesi için daha iyi denetlenmesi gerektiğini söyleyen Mnuchin yakında konu ile ilgili daha net çalışmaların olacağını sözlerine ekledi.

Vergi Yasası Hakkında da Değerlendirmelerde Bulundu

Yakın zamanda Başkan Donald Trump tarafından da imzalanarak hayata geçirilen vergi indirimi yasası hakkında da konuşan Bakan Mnuchin bu yasanın tam olarak uygulanabilmesi için devletin vergi uzmanlarına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

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