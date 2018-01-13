Fakıbaba: Et Fiyatları Lüks Restoranlarda Bile Düştü
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Fakıbaba: Et Fiyatları Lüks Restoranlarda Bile Düştü


Fakıbaba: Et Fiyatları Lüks Restoranlarda Bile Düştü
Fakıbaba: Et Fiyatları Lüks Restoranlarda Bile Düştü Hatice Demir - Tarih: 2018-01-13 Saat: 10:00:07
Anasayfa Eko Gündem Fakıbaba: Et Fiyatları Lüks Restoranlarda Bile Düştü

Et ve Süt Kurumu’nun marketlere uygun fiyatla et satışıyla fiyatları regüle ettiklerini belirten Bakan Fakıbaba, lüks restoranlarda bile et fiyatının 5 lira ucuzladığını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba 2017 yılında ülkemizde toplam 1 milyon 250 bin ton et tüketimi gerçekleştirildiğini belirtti. 2018 yılında bu rakam 1 milyon 250 bin tonun üzerine çıkacağını söyleyen Fakıbaba konu ile ilgili tedarik noktasında farklı politikalar takip edebileceklerini açıkladı.

Piyasada et fiyatını düşürebilmek amacı ile, iki zincir mağazaya ayda 5 bin ton dolaylarında gövde karkas et satışı gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Fakıbaba, bu rakamın piyasanın toplam ihtiyacının yüzde 5’ine karşılık geldiğini ifade etti.

Ciğer Bahanesi İle Huzursuzluk Yaşatılmak İsteniyor

Yurt dışından getirilen karkas etlere sakatat dahil olmadığı için ciğer konusunda piyasada bir huzursuzluk çıkarıldığını ifade eden Bakan, toplamda piyasa ihtiyacının yüzde beşinin marketlerden karşılandığını söyleyerek bu rakamın ciğer fiyatlarının yükselmesine etkisi olmayacağını söyledi. Vatandaşın artık 100 gram kıyma almak yerine hiç değilse yarım kiloluk paketler halinde alabildiğini söyleyen Bakan mevcut piyasa koşullarının kasapları da etkilemediğini savundu.

Yaylalar Hayvancılık Yapana Serbest Olacak

Hayvancılık ile ilgili destek çalışmaları arasında küçükbaş hayvancılığın öncelikli alanlarından biri olacağını söyleyen Bakan günümüzde küçükbaş etinin toplam tüketim içerisinde yüzde 10’da kaldığını söyledi. Gençlerin küçük baş hayvana karşı ön yargılı olduğunu söyleyen Bakan, özellikle hayvan azlığı ve yaylaların hayvancılığa kapalı olması nedeni ile gençlerin bu lezzetten mahrum kaldığını dile getirdi. Yakın zamanda yayla ve kışlakların açılması ile birlikte gençlerin de bu lezzetle yeniden tanışacağını belirten Bakan Fakıbaba ülkemizin et ithal eden değil ihraç eden bir ülke konumuna ulaşması için çaba harcayacaklarını sözlerine ekledi.

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