Pirelli'den 2017 Yılının Sayısal Değerleri Açıklandı

“Rekorların kırıldığı bir sezonun ardından kırılan rekorlarla ilgili bazı sayıları derledik. Formula 1, bu yıl bazı köklü yeni teknik kuralları devreye aldı ve bunun sonucu olarak bu sporun tarihinde şimdiye dek en hızlı otomobilleri gördük. Dolayısıyla misyonumuz, muazzam artan viraj dönüş hızları ve enerji yükleriyle başa çıkabilecek, bir yandan da pilotlara her görevin başından sonuna kadar zorlayabilme imkanı verecek en hızlı lastikleri önceki nesillere göre %25 daha geniş olarak geliştirmekti. Barselona'da gerçekleşen ilk sezon öncesi teste kadar 2017 araçlarını hiç görmememize rağmen, 2016 boyunca bu lastikleri geliştirdik. Bu yıl boyunca pole pozisyonu 2016’ya göre ortalamada 2,450 saniye daha hızlı, en hızlı yarış turu ise geçen yıla göre 2,968 saniye daha kısa oldu. En hızlı virajlarda bazen 2016'ya göre %35-40 daha yüksek olan kuvvetlere rağmen, 2017 lastiklerimiz sezon başında belirlenen tüm hedefleri optimum güvenilirlik ve tutarlılıkla gerçekleştirdi. Şimdi gelecek sezonu heyecanla bekliyoruz. Bugüne dek sunulan en hızlı lastiğin tanıtıldığı 2018 serisindeki her hamurun bir kademe daha yumuşak olması, gelecekte daha yüksek hızlar görmemize ve keyifli seyirler yaşamamıza katkıda bulunacak.”

Mario Isola, Otomobil Yarışları Başkanı

Lastikler

2017 yılında sağlanan lastik sayısı: 38.788

Bu toplam, hafta sonu yarışları için sağlanan 33.520 ve testler için sağlanan 5.268 adet lastikten oluştu.

ve testler için sağlanan adet lastikten oluştu. Toplam 38.788 lastiğin 25.572 adedi slick lastiği, 13.016 adedi ise yağmur veya ara lastikler oldu.

lastiğin adedi slick lastiği, adedi ise yağmur veya ara lastikler oldu. Hafta sonu yarışlarında kullanılan toplam lastik sayısı 12.920 olurken bunların 11.532 adedi yarış lastiği 1.388 adedi yağmur veya ara lastik oldu.

olurken bunların adedi yarış lastiği adedi yağmur veya ara lastik oldu. Geri kazanılan toplam lastik sayısı: tamamı

Her hamurun kullanıldığı maksimum kilometre (testler hariç):

Sert: 74 km (Esteban Ocon, Force India)

Orta: 587 km (Lance Stroll, Williams)

Yumuşak: 4.696 km (Lewis Hamilton, Mercedes)

Süper Yumuşak: 6.261 km (Sergio Perez, Force India)

Ultra Yumuşak: 4.674 km (Stoffel Vandoorne, McLaren)

Ara: 433 km (Lance Stroll, Williams)

Islak: 242 km (Felipe Massa, Williams)

Pıt Stoplar

Toplam pit stop sayısı: 533 (bunların altısı geçiş, biri ise dur-kalk şeklinde oldu)

(bunların geçiş, ise dur-kalk şeklinde oldu) Buna göre her yarışta ortalama 26,7 pit stop yapıldı ve her pilot için ortalama 1,5 pit stopa denk geldi

pit stop yapıldı ve her pilot için ortalama pit stopa denk geldi En çok pit stop yapılan yarış: Azerbaycan Grand Prix’de 41 pit stop

pit stop En az pit stop yapılan yarış: Avusturya’da 18 pit stop.

pit stop.

Geçişler

Sezon sırasında toplam geçiş manevrası sayısı: 435 (*), yarış başına ortalama 21,8

(*), yarış başına ortalama Kuru bir yarışta gerçekleşen en yüksek geçiş manevrası sayısı: 42 - Azerbaycan

- Islak bir yarışta gerçekleşen en yüksek geçiş manevrası sayısı: 31 - Çin

- Kuru bir yarışta gerçekleşen en düşük geçiş manevrası sayısı: 1 - Rusya

- Yıl boyunca en çok geçiş manevrası yapan pilot: Daniel Ricciardo, 43

Bir yarışta en çok geçiş manevrası yapan pilot: Daniel Ricciardo, 13 (İngiltere Grand Prix)

En az geçilen pilotlar: Max Verstappen ve Lewis Hamilton , 2’şer kere (**)

ve , (**) İlk turda en fazla ileri geçen pilot: Lance Stroll , ilk türde 36 sıra öne geçti

, ilk türde sıra öne geçti En fazla geçiş yapan takım: Red Bull, 65 manevra ile – Daniel Ricciardo, 43 ve Max Verstappen, 22 .

manevra ile – Daniel Ricciardo, ve Max Verstappen, . En az geçilen takımlar: 11, Red Bull (9 Daniel Ricciardo, 2 Max Verstappen) ve Ferrari (8 Kimi Raikkonen, 3 Sebastian Vettel).

(*) Geçiş manevralarının hesaplanması: Bir geçiş, komple yarış turları (ilk turdan sonraki) sırasında gerçekleşen ve o turun bitiş çizgisine kadar korunan bir geçiş manevrası olarak sayılır. Ciddi mekanik sorunlara bağlı pozisyon değişiklikleri veya tur bindirme/bindirmeme sayılmaz.

(**) Sadece tüm sezona katılan pilotlar sayılmıştır.

Pistler ve Yarışlar

Yılın en uzun yarışı: Azerbaycan, 2 saat 3 dakika 55,753 saniye

Yılın en kısa yarışı: Monza, 1 saat 15 dakika 32,312 saniye

Yılın en hızlı yarışı: Monza , kazanan pilotun (Lewis Hamilton) ortalama hızı 243,626 kph

, kazanan pilotun ortalama hızı Bir Grand Prix sırasında Pirelli P Zero Formula 1 lastikleriyle ulaşılan en yüksek hız: Sebastian Vettel tarafından Meksika ’da 362,4 kph.

tarafından ’da kph. En fazla sayıda en hızlı tur: Lewis Hamilton , 18 ( 7’si yarışlarda, 11’i sıralamalarda)

, ( yarışlarda, sıralamalarda) En hızlı tur sayısında lider: Lewis Hamilton, 527 tur ile.

Formula 1'de Pirelli (1950’den Beri)

Yarış sayısı: 340

Kazanılan yarışlar: 181

Sıralamalarda pole pozisyonları: 184

Podyum: 550

En hızlı turlar: 188

Şampiyon pilotlar: 12

Şampiyon takımlar: 7

Diğer İlginç Sayılar

2010 yılından beri Pirelli donanımlı Formula 1 aracı kullanan pilot sayısı (üçüncü pilotlar ve genç pilotlar dahil): 112

2017 boyunca kat edilen kilometrelerin hamurlara göre dağılım (testler, antrenmanlar, sırlamalar ve yarışlar dahil): 329.170 km (prototip lastikler hariç)

Hamurlara göre dağılım:

Sert 1.549 km

Orta 20.259 km

Yumuşak 94.893 km

Süper Yumuşak 118.729 km

Ultra Yumuşak 83.465 km

Ara 7.089 km

Islak 3.186 km

2017’de yarışlarda kat edilen mesafe: 102.856 km

km Geliştirme testlerinde kat edilen mesafe: 14.285 km

km Dünya şampiyonunun 2017’deki en hızlı tur sayısı (sıralama ve yarışlarda): 18 ( 7’ si yarışlarda, 11 ’i sıralamalarda)

( si yarışlarda, ’i sıralamalarda) 2017’de kuru bir yarışın kazanıldığı en düşük ortalama hız: 148,176 kph ( Daniel Ricciardo, Azerbaycan Grand Prix )

( ) Bir yarış sırasında (Pazar günü) kaydedilen en düşük asfalt sıcaklığı: 14° - Çin

- Bir yarış hafta sonunda kaydedilen en düşük asfalt sıcaklığı: 14° - Çin

- Bir yarış sırasında (Pazar günü) kaydedilen en yüksek asfalt sıcaklığı: 55° - Macaristan .

- . Bir yarış hafta sonunda kaydedilen en yüksek asfalt sıcaklığı: 56° - Bahreyn

- Bir yarış sırasında (Pazar günü) kaydedilen en düşük ortam sıcaklığı: 13° - Çin

- Bir yarış hafta sonunda kaydedilen en düşük ortam sıcaklığı: 13° - Çin

- Bir yarış sırasında (Pazar günü) kaydedilen en yüksek ortam sıcaklığı: 33° - Macaristan

- Bir yarış hafta sonunda kaydedilen en yüksek ortam sıcaklığı: 43° - Bahreyn.

2018 Lastik Testleri

Pist sayısı: 8 , sırasıyla Abu Dabi, Barcelona, Budapeşte, Magny-Cours, Mexico City, Paul Ricard, Sakhir, Silverstone.

, sırasıyla Abu Dabi, Barcelona, Budapeşte, Magny-Cours, Mexico City, Paul Ricard, Sakhir, Silverstone. Test edilen prototipler: 198 ( 147 slick, 18 ara ve 33 yağmur lastiği).

( slick, ara ve yağmur lastiği). 2018 lastik testlerine katılan takımlar ve kat edilen kilometre:

Red Bull: 2.637,74 km

McLaren: 2.350,11

Mercedes: 1.974,69

Ferrari: 1.546,12

Renault: 1.210,30

Toro Rosso: 1.200,99

Haas: 995,58

Sauber: 942,58

Williams: 936,67

Force India: 490,66

Pirelli Ekibi ve Misafirleri

Her yarışa seyahat eden Pirelli ekibi üyeleri (ortalama): 60

Pirelli Formula 1 ekibinde yer alan farklı uyruklar: 10

Ekip üyelerinin konuştuğu farklı diller: 10

Pirelli Formula 1 Ekibi tarafından yazılan basın bültenler: 210

İnfografikler: 167

@PirelliSport hesabının Twitter’dan gönderdiği F1 ile ilgili tweet’ler: yaklaşık 2.400

Sezon boyunca dağıtılan Pirelli defterleri: yaklaşık 3.000

Ağırlanan misafir sayısı: 6.350

Satılan Pirelli podyum şapkaları: 13.580

Pirelli'nin Konuk Ağırlama Alanında 2017 Yılında: