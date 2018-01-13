Blockchain Teknolojisi Tartışılacak

Dünya enerji devlerinin yer alacağı 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018) 1. Program Komitesi Toplantısı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk başkanlığında yapıldı. Toplantıda son dönemde dünya gündeminde geniş yer tutan Blockchain teknolojisi üzerine Türkiye'de ilk kez bir oturum gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye, 25-26 Nisan 2018 tarihleri arasında enerji sektörünün devlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Birleşik Krallık'ın ülke partneri olduğu Endoks, Klorsis, Köhler ve Luna’nın ana sponsorluğunda düzenlenen 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018) 10 binin üzerinde sektör temsilcini bir araya getirecek. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren fuar komitesi, etkinliğin genel detayları, tanıtım çalışmaları, kongre ve bildiri salonu çalışmalarının yanı sıra farkındalık oluşturmak amacıyla yapılacak olan sosyal sorumluluk projelerini masaya yatırdı.

Önemli İsimler Biraraya Geldi

ICSG 2018'in ana sponsorları arasında yer alan Endoks'un Ankara'daki merkezinde gerçekleşen toplantıya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk'ün yanı sıra TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, DEİK, Enerji İş Konseyi Başkanı Süreyya Yücel Özden, Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği genel Sekreteri Erol Aydın, Endoks Enerji Yöneticisi Alper Terciyanlı, HHB EXPO Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dayangaç'ın da aralarında olduğu program komitesi üyeleri katıldı.

Türkiye'de İlk Blockchain Oturumu

Toplantıda panel ve oturum başlıkları karşılıklı fikir alışverişinin ardından belirlendi. Son dönemde gündemden düşmeyen Blockchain teknolojisinin de kongre ve fuarın en önemli konu başlıkları arasında yer alması kararlaştırıldı. 'Blockchain'in Enerji Sektörüne Muhtemel Etkileri' başlıklı oturum Türkiye'de ilk kez yapılacak. Dünyanın dört bir yanından firma ve temsilcilerin yer alacağı ICSG 2018'de Keynote Messages, Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon Ve Strateji Belirleme Projesi (TAŞ 2023), Akıllı Şehirlerde Enerji Paneli, Blockchain Enerji Sektörüne Muhtemel Etkileri, Enerjide Kadın Liderler, Dağıtım ve Üretim, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, Akıllı Şehirler, Teknoloji Uygulamaları, Gaz ve Haberleşme oturumları yapılacak.

10 Binin Üzerinde Sektör Temsilcisi Buluşacak

Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın global firmanın standlı katılım sağlayacağı, Birleşik Krallık’ın Ülke Partneri olduğu; 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor. Ayrıca Ekonomi Bakanlığının destekleriyle organize edilen aralarında Birleşik Krallık, ABD, Nijerya ve Hindistan’ın da yer aldığı 32 farklı ülkeden gelecek alım heyetleri de ICSG 2018’e katılacak. Ülkelerden gelecek olan üst düzey yetkililer düzenlenecek delegasyonlarda yer alacak.

İstanbul Kongre Merkezinde Herçekleştirilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun destekleri, ELDER ve GAZ-BİR’in stratejik partnerliğinde gerçekleşecek olan 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı , 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.

Uluslararası Bir Platform Sağlayacak

6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap bulması, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform sağlayacak.