Hakeden Şirketlerin Gelirleri Artıyor

Teknoloji, esnek ve dinamik çalışma ortamı, artan rekabet, küreselleşme, Y kuşağının etkisiyle değişen liderlik anlayışı ile tüketicilerin artan beklentileri iş dünyasını büyük bir hızla değiştiriyor. Şirketler, ekonomik gerçeklerden kopmadan çalışanları için güvenilirlik, müşterileri için sadakat ve kendileri için itibar tesis ederek kurum kültürlerini geliştirmeyi hedefliyor. Şirketlerin kurum kültürlerini derinlemesine analiz eden Great Place to Work Enstitüsü, yüksek güven kültürü temelli analiz ve danışmanlık hizmetleri ile şirketlerin mükemmel bir kurum kültürü oluşturabilmelerine yardımcı oluyor.

Çalışan Bağlılığı Yüzde 50 Daha Fazla

Great Place to Work tarafından gerçekleştirilen analizlerde mükemmel iş yeri; “çalışanların yöneticilerine güvendikleri, yaptıkları işten gurur duydukları ve birlikte çalıştığı takım arkadaşlarından keyif aldığı yer” olarak tanımlanıyor. Kurum kültürüne uyumlu bir çalışanın iş yerine olan katkısı ve bağlılığı daha yüksek oluyor. Veriler yüksek güven kültürü sağlamış olan şirketlerde, çalışanların işten ayrılma oranlarının yüzde 50 oranında azaldığını gösteriyor.

3 Kat Daha Yüksek Finansal Performans

Great Place to Work tarafından geliştirilen yeni analiz ve değerlendirme metodu olan For all score metodolojisi inovasyonun yanı sıra çalışanların iş birliği kurma yeteneklerini de değerlendiriyor. Yüksek güven kültürü, şirketlerin finansal performanslarını olumlu yönde etkiliyor. Yüksek güven kültürüne odaklanan şirketler, değerlerini piyasa ortalamasına göre 3 kat daha fazla artırabiliyor.

Verimliliğe Turbo Etkisi

Yüksek güven kültürünü stratejik bir yaklaşım olarak benimseyen şirketler günümüzün rekabetçi iş dünyasında büyük bir avantaj elde ediyor. Çalışanların iş yerlerinde kendilerini güven içinde hissetmeleri yapılan yatırımın geri dönüşünü de hızlandırıyor. Çalışanlar, güven düzeyi yüksek ve gelişmiş bir kurum kültürüne sahip iş yerlerinde olduklarını hissettiklerinde, işlerini daha fazla severek yapıyorlar ve verimlilik 3 kat artıyor.

İşten Ayrılma Oranlarının Kurumlara Maliyeti 550 Milyar Dolar

Great Place to Work raporlarına göre, çalışanlarının potansiyellerini ortaya çıkarmakta zorlanan ve yüksek güven kültürü ekosistemine sahip olmayan şirketlerde çalışanların işten ayrılma oranları yüzde 50’yi buluyor. Küresel çapta yapılan araştırmalarda, çalışanların işten ayrılma oranlarının kurumlara eğitim, işe alım süreçleri, nitelikli iş gücü kayıpları gibi nedenlerle maliyeti 550 milyar dolar olarak ifade ediliyor.

Mutlu Çalışan Mutlu Müşteri Denklemi Gerçek

Ölçek bağımsız gerçekleştirilen çalışmalarda, yüksek güven kültürüne sahip şirketlerde bulunan saygı ve yenilikçilik atmosferi, doğru kararlar alınabilmesini sağlıyor. Yüksek güven kültürüne sahip Fortune 100 Listesinde yer alan en iyi işveren şirketler, rakiplerinden yaklaşık 3 puan daha yüksek müşteri memnuniyeti derecelendirmesine sahip.

Şeffaflık Çalışanların Birbirine Güvenmesini veHızlı Karar Almayı Sağlıyor

Araştırma, güven duygusunun içselleştirilmesiyle birbirlerine güvenen çalışanların iş süreçlerinde hızlı hareket edebildiği, şirketlerin çeviklik kazandırdığını gösteriyor. Şeffaflık, işbirliği ve yenilikçiliği de beraberinde getiriyor. Ayrıca çalışanlar iletişim, yöneticilik becerisi gibi alanlarda kendilerini geliştirebiliyor.

30 Yıllık Deneyim Güvenin Kazandırdığını Gösteriyor

Mükemmel iş yeri kültürüne yatırım yapan şirketlerin müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir başarılarını artırdıklarını belirten Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “30 yıllık kurum kültürü uzmanlığımız ile 60’a yakın ülkede tüm işletmelere yüksek güven kültüne sahip iş yeri kültürlerini inşa etmeleri için destek oluyoruz. Güven ortamının sağlandığı ve kurum kültürünün çalışan odaklı biçimde geliştiği şirketlerde çalışanların verimliliği ve yetkinliği, ürün ve hizmetlerin kalitesi, inovasyon ve risk alma istekliliği daha yüksek. Öte yandan işe alım masrafları, iş gücü dönüşüm masrafları, değişikliğe karşı direniş ve sağlık masrafları daha düşük. Çalışanlarında güven yaratabilmiş şirketlerin ekonomik performansı ve krizlere karşı dayanıklılığı daha yüksek.”