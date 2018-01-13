Gönye Proje'den Tasarım Adımı

Türkiye’nin önde gelen markalı konut ve ofis projelerinin iç mekan tasarımlarına imza atan Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal ortaklığındaki Gönye Proje Tasarım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen “Tasarım Merkezi” ünvanını almaya hak kazandı. Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak Türkiye’de “Tasarım Merkezi” belgesini alan 55. firma olan Gönye Proje Tasarım aynı zamanda ülkemizdeki “Tasarım Merkezi” ünvanı almaya layık görülen 3. iç mimarlık firması.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ağustos 2016’dan bu yana uygulanan “Tasarım Merkezleri” teşviği, ekonomide katma değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji içeren ürünler geliştirilmesini, özel sektörde ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin artırılmasını ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemeyi hedefliyor.

Bakanlığın “Tasarım Merkezleri” projesinin, sunduğu avantajlar nedeniyle hedefleri yolunda önemli bir fırsat olduğunu düşünen Gönye Proje Tasarım ortaklarından Mimar Yelin Evcen, bu ünvan ile tasarım faaliyetlerinin estetik, işlevsel ve yenilikçilik anlamında da tescillendiğini şu sözlerle dile getiriyor: “Süreç boyunca hem akademisyenlerden ve sektör temsilcisinden, hem de bakanlıktan aldığımız, tasarımlarımız ve kurduğumuz sistemle ilgili pozitif geri bildirimler yaptığımız işte doğru yönde çok yol kaydettiğimizi bize göstermiş oldu. Bundan sonraki süreçte hak kazandığımız vergi avantajları ile tasarım personeli sayısı ve niteliğini arttırma, tasarım ekipmanları ve yazılımları yatırımını çoğaltma ve her zaman desteklediğimiz ve çok inandığımız eğitimlere yenilerini ekleyerek devam etme avantajlarımız olacak.”

2010 yılındaki kuruluşlarından itibaren tasarladıkları büyük çaplı projeler sayesinde çok hızlı bir büyüme gösteren Gönye Proje Tasarım’ın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen bu ünvanı alma serüvenini ise firmanın diğer ortağı İç Mimar Gönül Ardal aktarıyor: “Büyüme sürecini hem şirketimiz, hem müşterilerimiz, hem de çalışanlarımız açısından sorunsuz ve en verimli şekilde geçirebilmek adına 2012 yılından itibaren danışmanlık almaya başladık. Zaman içinde beliren ihtiyaçlar sebebiyle, “Gönye El Kitabı”, “Verimlilik Değerlendirme Süreçleri”, “Proje Süreç Raporlamaları” ve “Proje Bazlı Değerlendirme Sistemi”ni hazırladık. Bütün bunları yaparken de birlikte belirlediğimiz hedefler doğrultusunda tüm ekibimizin gelişimlerini takip ederek destekledik. Gerek toplu, gerek bireysel eğitimlerle yurtiçi-yurtdışı fuar ve etkinlik katılımlarını sağladık. Bir yandan da teknik ihtiyaçlar sebebiyle “Gönye Çizim Standartları” oluşturduk. Tüm bu hazırlıklarımız, sistemli çalışmaya inanmamız ve sistemin getirdiği kolaylıkları fark etmemiz nedeniyle yapıldı. Tasarım Merkezi başvurusunda istenen şartlara baktığımızda da 4 yıldır yaptığımız çalışmalardan farklı bir şey olmadığını, zaten çalışma sistemimizin beklentileri karşıladığını gördük ve gerekli raporları hazırlayarak başvurumuzu yaptık.”

“Tasarım Merkezi” olarak bundan sonraki süreçteki vizyonlarının kaliteden ve nitelikli tasarımdan ödün vermeden büyümeye devam etmek olduğunu dile getiren Gönye Proje Tasarım ortakları, kendi mobilya ve aksesuar markalarını hayata geçirmenin ve uluslararası projelerde yer almanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguluyor ve ekliyor: “Tüm bu süreçlere paralel olarak tasarım ekibimizi geliştirmek ve büyütmek istiyoruz. Diğer yandan üniversitelerle işbirliklerimizi arttırarak hem iç mimar adayları hem de yüksek lisans öğrencileri ile deneyimlerimizi paylaşmayı, belki öğretim görevlileriyle beraber düzenleyebileceğimiz atölye çalışmaları ile de desteklemeyi planlıyoruz.”