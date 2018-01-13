İki Ayda 51 Milyon Dolarlık Zeytinyağı İhracatı! İhracatçının Yüzünü Gülüyor
Advert Advert Advert


İki Ayda 51 Milyon Dolarlık Zeytinyağı İhracatı! İhracatçının Yüzünü Gülüyor


İki Ayda 51 Milyon Dolarlık Zeytinyağı İhracatı! İhracatçının Yüzünü Gülüyor
İki Ayda 51 Milyon Dolarlık Zeytinyağı İhracatı! İhracatçının Yüzünü Gülüyor Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-13 Saat: 10:32:45
Anasayfa İthalat&İhracat İki Ayda 51 Milyon Dolarlık Zeytinyağı İhracatı! İhracatçının Yüzünü Gülüyor

Zeytinyağı ihracatındaki artış, ihracatçının yüzünü güldürdü. Geçen yılın son iki ayında gerçekleşen ihracat, 2016’nın iki katına ulaştı.

Zeytinyağı ihracatındaki artış, ihracatçının yüzünü güldürdü. Geçen yılın son iki ayında gerçekleşen ihracat, 2016’nın iki katına ulaştı.

Zeytinyağı ihracatı 2 Kat Arttı

Zeytin yeni sezonda hem üreticiyi hem de ihracatçıyı memnun etti. Rekoltedeki artış zeytinyağı üretimine olumlu etkiler bıraktı. Zeytinyağı üretiminde kaydedilen yükselişse dış satımın artmasını beraberinde getirdi.

Geçen yılın Kasım-Aralık aylarında yurtdışına gönderilen zeytinyağı bir önceki yılın iki katı oldu. İhracattan elde edilen gelir 51 milyon dolara kadar yükseldi.

12 Bin Ton Zeytinyağı Yurtdışına Satıldı

Ege İhracatçı Birlikleri zeytinyağı ihracatının Kasım ve Aralık aylarını kapsayan gelişmelerini paylaştı. Buna göre ihracat 2016’nın aynı aylarına kıyasla 12 bin tona kadar çıktı. 2016’nın Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşen ihracat ise 6 bin ton olarak kayda geçmişti. Miktar bazlı gelişmeler böyle olurken, zeytinyağı ihracatından elde edilen kazançta yükseliş yönlü hareket etti. 2016’nın son iki ayında yapılan ihracat 23 milyon dolarlık kazanca işaret ederken, geçen yılın aynı döneminde ihracattan elde edilen gelir 51 milyon dolara yakın oldu.

Hedef 100 Bin Tonluk Dış Satım

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin başkanlık görevini yürütmekte olan Davut Er, yeni sezon hedeflerine ilişkin bazı bilgiler aktardı. Er, zeytin ağacı sayısının devlet destekleri sayesinde arttığının altını çizdi. 2017-2018 zeytin sezonunda 280 bin tonluk zeytinyağı miktarına ulaşılacağını öngörerek, üretilecek sofralık zeytinin 450 bin ton seviyesinde beklendiğini ifade etti.

Yeni sezonda yapılması hedeflenen zeytinyağı ihracatını ise 100 bin ton olarak duyurdu. Elde edilecek gelirinse 500 milyon dolar olacağına dikkat çekti. Bir önceki sezonda yapılan ihracatın 45 bin ton olarak kayda geçtiğinin altını çizdi. 

zeytinyağı ihracat ege ihracatçı birliği ege zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları birliği
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Memurların Günlük Yemek Bedelleri Belli Oldu!
Memurların Günlük Yemek Bedelleri Belli Oldu!
13.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
13.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!