İki Ayda 51 Milyon Dolarlık Zeytinyağı İhracatı! İhracatçının Yüzünü Gülüyor

Zeytinyağı ihracatındaki artış, ihracatçının yüzünü güldürdü. Geçen yılın son iki ayında gerçekleşen ihracat, 2016’nın iki katına ulaştı.

Zeytinyağı ihracatı 2 Kat Arttı

Zeytin yeni sezonda hem üreticiyi hem de ihracatçıyı memnun etti. Rekoltedeki artış zeytinyağı üretimine olumlu etkiler bıraktı. Zeytinyağı üretiminde kaydedilen yükselişse dış satımın artmasını beraberinde getirdi.

Geçen yılın Kasım-Aralık aylarında yurtdışına gönderilen zeytinyağı bir önceki yılın iki katı oldu. İhracattan elde edilen gelir 51 milyon dolara kadar yükseldi.

12 Bin Ton Zeytinyağı Yurtdışına Satıldı

Ege İhracatçı Birlikleri zeytinyağı ihracatının Kasım ve Aralık aylarını kapsayan gelişmelerini paylaştı. Buna göre ihracat 2016’nın aynı aylarına kıyasla 12 bin tona kadar çıktı. 2016’nın Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşen ihracat ise 6 bin ton olarak kayda geçmişti. Miktar bazlı gelişmeler böyle olurken, zeytinyağı ihracatından elde edilen kazançta yükseliş yönlü hareket etti. 2016’nın son iki ayında yapılan ihracat 23 milyon dolarlık kazanca işaret ederken, geçen yılın aynı döneminde ihracattan elde edilen gelir 51 milyon dolara yakın oldu.

Hedef 100 Bin Tonluk Dış Satım

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin başkanlık görevini yürütmekte olan Davut Er, yeni sezon hedeflerine ilişkin bazı bilgiler aktardı. Er, zeytin ağacı sayısının devlet destekleri sayesinde arttığının altını çizdi. 2017-2018 zeytin sezonunda 280 bin tonluk zeytinyağı miktarına ulaşılacağını öngörerek, üretilecek sofralık zeytinin 450 bin ton seviyesinde beklendiğini ifade etti.

Yeni sezonda yapılması hedeflenen zeytinyağı ihracatını ise 100 bin ton olarak duyurdu. Elde edilecek gelirinse 500 milyon dolar olacağına dikkat çekti. Bir önceki sezonda yapılan ihracatın 45 bin ton olarak kayda geçtiğinin altını çizdi.