LG V30+ Hediyeler Dağıtıyor

LG Electronics Türkiye’nin LG V30+’a özel olarak düzenlediği ilk yarışma 10 Ocak – 11 Şubat tarihleri arasında LG SmartWorld uygulaması üzerinden gerçekleşecek. Yarışmaya katılmak isteyen kullanıcıların LG SmartWorld uygulamasına girip kayıt yaptırdıktan sonra, V30+ videosunu seyrederek sorulan 5 soruya doğru cevap vermesi gerekiyor.

Soruları doğru yanıtlayan yarışmacılar arasından kazanan talihliler; 1 adet V30 +, 10 adet LG HBS-780 Bluetooth kulaklık ve 50 adet LG Power Bank (6500mAh) kazanma şansı yakalayacak. Kazanan talihlilerin listesi 15 Şubat tarihinde LG SmartWorld sayfasından yayınlanacak.

LG, V30+’a Özel Tüm Kullanıcılara Açık Bir Yarışma Daha Düzenliyor

LG Electronics Türkiye’nin 15 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek bir diğer yarışmasında ise kullanıcılar, öncelikle www.lg.com/tr sayfasından V30+ videosunu seyredecek. www.V30kazandiriyor.com sitesine kayıt yaptıran ve 5 soruya doğru cevap veren kullanıcılardan 1 kişi V30+, 300 kişi ise HBS-780 Bluetooth kulaklık kazanma şansı yakalayacak. Kazananların listesi, 6 Şubat tarihinde www.V30kazandiriyor.com sitesinde açıklanacak.

LGV30+ ile Sinema Düzeyinde Videolar Çekilebiliyor

LG V30+ sahip olduğu güçlü video becerileriyle kendisini akıllı telefon sinemacılığında lider yapıyor. Geniş açılı çift arka kamerası çok daha parlak ve canlı renkler için cam bir lense sahip olan sektördeki ilk F1.6 kamera ile destekleniyor. Cine Video modu kullanıcıların herhangi bir videografi eğitimine gerek duymadan V30+ ile film gibi videolar çekmesine imkan veriyor. V30+’ın arkasındaki ana kameranın F1.6 diyafram açıklığı daha aydınlık ve daha dinamik çekimler için içeriye daha fazla ışık girmesini sağlıyor.

Yeni V30+ ile fotoğraf çekmek ise çok daha ilerlemiş durumda. Kameranın Manuel Modu, Graphy ile yepyeni bir beceri seviyesine çıkıyor. Herhangi bir fotoğraf meraklısı, Graphy ile sadece görüntüyü seçip deklanşöre basarak kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Kullanıcılar Manuel Mod ile Graphy’nin sitesinden ya da mobil uygulamasından profesyonel görüntüler seçebiliyor ve bunlara beyaz ayarı, deklanşör hızı ve ISO gibi daha önceden belirlenmiş ayarları uygulayabiliyorlar.

Dayanıklı Gövde, İnce ve Hafif Tasarım ve OLED FullVision Ekran

LG V30+, büyük 6-inçlik 18:9 dünyadaki ilk OLED FullVision ekranı ve V20’den 8 mm daha kısa ve 3 mm daha ince olarak hem daha sağlam hem de daha güvenli bir tutuş sağlıyor. V30+, sadece 7.3 mm’lik kalınlığı ve 158 g’lık ağırlığıyla 6 inç ve üstü kategorideki akıllı telefonlar arasında da en hafifi. Ön ve arkasını kaplayan kırılmaz cam, tüm kenarları boyunca kıvrılarak düz ve bütünleşmiş bir görüntü ve his veriyor.

Gelişmiş geniş açılı çift arka kamerası modülü 16MP standart açılı ve 13MP geniş açılı kameraya sahip olmasına rağmen V20’nin modülünden daha ufak, böylece de V30+’ın arkadan neredeyse dümdüz görünmesine neden oluyor. En düzgün ve keskin görüntü elde edebilmek için ana standart açılı kamera Optical Image Stabilization (Optik Görüntü Dengelemesi - OIS), Electronic Image Stabilization (Elektronik Görüntü Dengelemesi - EIS) ve Laser Detection Auto Focus (Lazerle Tespit Eden Otomatik Odaklanma) ve Phase Detection Auto Focus’u (Görüntü Evresini Tespit Eden Otomatik Odaklanma) birleştiren Hybrid Auto Focus’a sahip.

LG’nin Üst Düzey Telefonlarının Mirası Sağlamlık ve Güvenlik

V30+ ince ve hafif tasarımıyla güvenliği sağlamlıkla birleştiriyor. V30+’ın sağlamlığını geliştiren ve dayanıklılığını artıran tasarım özelliklerinden biri de kenarları metal bir çerçeve ile entegre eden ve modern binalarda bulunan bir inşaat tekniği olan H-Beam yapısı. Telefon ayrıca hem önde hem de arkada Corning’in en gelişmiş kırılmaz camı olan Gorilla Glass 5’e sahip. V30+, ABD Savunma Bakanlığı’nın sağlamlık konusundaki beklentilerini de karşılıyor. MIL-STD 810G Transit Drop Test’in 14 kategorisini geçerek askeri operasyonlar için yeterliliğini de kanıtladı.

LG, V30+’ta ısının hızlıca dağılması için aşırı sıcak ve soğutma uyguladı. V30+, IP68 su ve toz geçirmezlik özelliği sayesinde hiçbir endişe duyulmadan her ortamda kullanılabiliyor. Telefon, tozdan mükemmel biçimde korunuyor ve 30 dakikaya kadar hiçbir fonksiyonu etkilenmeden 1.5 metre derinlikte suda kalabiliyor. V30+, Quick Charge 3.0 ile tamamen boşalmışken 30 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Ayrıca V30+ kullanım kolaylığının son noktası olarak kablosuz da şarj edilebiliyor.