Four Seasons Hotel Sultanahmet Altın Oteller Listesine Girdi
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Four Seasons Hotel Sultanahmet Altın Oteller Listesine Girdi


Four Seasons Hotel Sultanahmet Altın Oteller Listesine Girdi
Four Seasons Hotel Sultanahmet Altın Oteller Listesine Girdi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-13 Saat: 10:40:29
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Kaliteli hizmeti ve tarihi dokusu ile dikkat çeken Four Seasons Sultanahmet Hotel Altın Oteller listesine girmeyi başardı.

Sultanahmet’in ikonik simgelerinden Four Seasons Hotel Sultanahmet, 21 yıldır misafirlerine tarihle iç içe, ayrıcalıklı bir hizmet kalitesi ve eşsiz bir konaklama deneyimi sunuyor. Otel bu yıl, dünyanın en iyi seyahat dergilerinden Condé Nast Traveller Dergisi editörlerinin dünyada en beğendiği “Altın Oteller Listesi”ndeki yerini aldı.

Seyahat etmeyi sevenlerin yakından takip ettiği Condé Nast Traveller editörlerinin favori otellerinden oluşan bu yılın Altın Listesi, altı kıtadan 54 ülkeyi kapsıyor. Derginin editörleri bu oteller için; “Bu oteller bize kendimizi daha akıllı, daha havalı ve daha alımlı hissettiren oteller... İçerisinde yürürken adımlarımız değişiyor, kim olmak istediğimizi ve nasıl yaşamak istediğimizi hatırlatıyorlar... Tekrar ziyaret etmeye doyamıyor, eve döndükten sonra hayallerini kuruyoruz. Çünkü bunlar dünyanın en iyi otelleri” diyor.

Four Seasons Hotels Istanbul’un Genel Müdürü Tarek Mourad, Four Seasons Hotel Sultanahmet’in derginin ‘Altın Oteller’ listesinde yer almasıyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Sultanahmet’in büyüleyici atmosferinde peri masalı tadında bir deneyim sunmak üzere çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 21 yıldır misafirlerimizle buluşturduğumuz incelikli ve lüks servislerimizle böylesine özel listelerde yer almaktan kendim ve çalışma arkadaşlarım adına gurur duyuyorum.”

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