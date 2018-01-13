Çocuklara Özel Teknopark Sömestr Atölyesi

Türkiye’nin ilk eğlence & öğrence şehri KidzMondo, tüm yıl gerçekleştirdiği TeknoPark Bilişim Teknolojileri Eğitimi’ni sömestr dönemine özel olarak ‘Teknopark Sömestr Atölyesi ile sürdürüyor. Bilişim Garaj Akademisi işbirliği ile hayata geçirilen ‘KidzMondo Teknopark Sömestr Atölyesi’nde çocuklar sömestr tatillerini verimli bir şekilde geçirme şansını yakalayacaklar, hem eğlenecekler hem öğrenecekler. Tasarım çağı çocukları olarak atölyede dijital okuryazarlığı öğrenecek, yarının mesleklerini bugünden deneyimleme fırsatı yakalayacaklar.

5-12 yaş arası çocukları hedefleyen ve sömestr boyunca hafta içi her günü kapsayan KidzMondo Teknopark Sömestr Atölyesi’ne katılan çocuklar eğitim sonrası aynı zamanda tüm gün KidzMondo’da eğlenme şansına da sahip olacak. Doktorluktan polisliğe 40’tan fazla mesleği deneyimleyebilecek.

KidzMondo TeknoPark’ta Çocuklar Dijital Okuryazarlık Öğrenecek

KidzMondo TeknoPark’a gelen çocuklar, günlük hayatta kullanabilecekleri basit ve akıllı teknolojileri üretmeyi öğrenecek, karşılaşacakları problemleri hızlıca çözme yetkinliği kazanacaklar. Yaratıcı çözüm yolları üreterek hayata değer katan yenilikler ortaya koyacak, ‘girişimci’ yönlerini keşfederek daha sağlıklı ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişecekler.

KidzMondo TeknoPark MEB Onaylı 4 Farklı Eğitim Programı:

Kodlama:

Kodlama programı ile çocuklar, bilgisayarda çalışan her türlü yazılım programlarının nasıl geliştirildiğini öğreniyor.

Mobil Kodlama programı ile çocuklar, akıllı cep telefonu ve tabletler için aplikasyon tasarlama, geliştirme eğitimi alıyor.

3D Tasarım programı ile çocuklar, 3 boyutlu tasarım kodlaması öğrenerek 3D yazıcısı üzerinden bu tasarımların somut bir objeye nasıl dönüşeceğini öğreniyor.

Robot Tasarım programı ile çocuklar, kodlama bilgisi ile kablo ve sensör gibi çeşitli ekipmanları bir araya getirerek akıllı elektronik devrenin- robotun, temel tasarım ve çalışma ilkelerini öğreniyor.

Mobil Kodlama:

Mobil Kodlama programı ile çocuklar, akıllı cep telefonu ve tabletler için aplikasyon tasarlama, geliştirme eğitimi alıyor.

3D Tasarım programı ile çocuklar, 3 boyutlu tasarım kodlaması öğrenerek 3D yazıcısı üzerinden bu tasarımların somut bir objeye nasıl dönüşeceğini öğreniyor.

Robot Tasarım programı ile çocuklar, kodlama bilgisi ile kablo ve sensör gibi çeşitli ekipmanları bir araya getirerek akıllı elektronik devrenin- robotun, temel tasarım ve çalışma ilkelerini öğreniyor.

3D Tasarım:

3D Tasarım programı ile çocuklar, 3 boyutlu tasarım kodlaması öğrenerek 3D yazıcısı üzerinden bu tasarımların somut bir objeye nasıl dönüşeceğini öğreniyor.

Robot Tasarım: