Türk Telekom'dan İş Hayatın Özel Kolaylıklar

Türk Telekom Prime Business ile kurumsal mobil müşterilerine, prestijli ve renkli bir dünyanın kapılarını aralıyor. Türk Telekom kurumsal mobil aboneleri bu ayrıcalıklı dünya ile yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde ulaşım ayrıcalıklarının yanı sıra araç yıkama ve kuru temizleme hizmetine kadar pek çok ayrıcalıktan da faydalanabilecek.



Prime Business Kullanıcıları Tek Bir Mesajla Onlarca Ayrıcalığın Keyfini Sürecek



Türk Telekom Prime Business kullanıcıları, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’de VIP havaalanı transfer ayrıcalığından faydalanacak. Yurtdışına çıkan Prime Business kullanıcıları yurtdışı harç puluna ücretsiz sahip olurken, İspark ile ayda üç kez ücretsiz otopark hakkını elde edebilecekler. Anlaşmalı pek çok markadan özel hizmet ve indirim ayrıcalıklarına kadar zengin ve avantajlı bir dünyanın kapılarını açan Prime Business fırsatları arasında, Autowax’ta ücretsiz araç yıkama, Dry Clean Express’te ücretsiz kuru temizleme ve Meal Box paket servislerinde indirim imkanları da yer alıyor.



Türk Telekom Prime Business, pek çok sosyal ayrıcalık ve avantajı yalnızca tek SMS ile müşterilerinin ayağına götürüyor. Türk Telekom Cepte Prestij Silver ve Cepte Prestij Gold tarifelerini kullanan kurumsal mobil müşterileri, seyahat, alışveriş, yeme içme gibi istedikleri hizmetten faydalanmak için mobil hatlarından 7227 kısa numarasına ilgilendikleri faydaların kısa kodlarını göndererek alacakları şifrelerle ayrıcalıkların keyfini anında çıkaracak.