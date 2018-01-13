Oleg Cassini Yeni Mağazasını Açıyor
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Oleg Cassini Yeni Mağazasını Açıyor


Oleg Cassini Yeni Mağazasını Açıyor
Oleg Cassini Yeni Mağazasını Açıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-13 Saat: 10:54:26
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Oleg Cassini Türkiye pazarındaki ağırlığını artırmayı planlarken İstanbul'da 10. mağazasını açmaya karar verdi.

Monako Prensesi Grace Kelly ve First Lady Jacqueline Kennedy gibi pek çok ünlü stil ikonu için hazırladığı kostüm ve tasarımlarla adını moda tarihine altın harflerle yazdıran Oleg Cassini’nin mirası günümüzde birbirinden zarif gelinlik ve abiye koleksiyonları ile yaşamaya devam ediyor. Oleg Cassini Türkiye pazarına girdiği 2010 yılından beri güvenilir büyümesini sürdürüyor. Uzman danışman kadrosuyla hizmet veren markanın gelinliklerine geçen yılın son çeyreğinde eklenen Emaar Square Mall, Hilltown Alışveriş Merkezi, Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi’nin yanı sıra artık Metrocity ve Marmara Forum mağazalarından da ulaşmak mümkün. Hızla büyüyen perakende ağına sahip Oleg Cassini ayrıca sezonun trendi gelinlik ve gece elbiselerinin yanı sıra kadınların hayatında kutlanacak ne varsa sahipleniyor ve mağazalarına, aksesuardan gelin çiçeğine onlarca yeni ürün eklemeye devam ediyor

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