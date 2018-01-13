AB’ye İhracat Yüzde 55 Arttı! Çelik İhracatı 2017’de Rekora Koştu!

Çelik İhracatçıları Birliği, 2017 yılına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye çelik ihracatında başarılı bir yılı geride bıraktı.

İhracattan Elde Edilen Kazanç Yüzde 26,4 Arttı

Çelik İhracatçıları Birliği, geçen sene ihracat yolculuğuna çıkan çelik miktarının 17 milyon 800 bin ton olduğunu açıkladı. Bu miktarın 2016’daki ihracattan yüzde 7,7 fazla olduğuna dikkat çekti. Aynı dönemler baz alındığında elde edilen gelirin yüzde 26,4’lük sıçrama kaydettiğini belirterek, gelir toplamının 11 milyar 500 bin dolar olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin çelik ihracatına, demir-çelik ürünleri de dahil edildiğinde yurtdışına satılan miktar 18,7 milyon ton olarak belirlendi. İhracatın ülke ekonomisine katkısı ise 13,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

En Çok İhracat AB’ye Yapıldı

Çelik İhracatçıları Birliği’nin açıklamasına göre sektörel bazdaki ihracatın ilk adresi AB oldu. AB’ye yapılan çelik ihracatı 2017’de yüzde 55 oranında arttı. İhracatın toplam miktarı artış sonrasında 5,4 milyon tona kadar yükseldi. En çok ihracat yapılan ikinci bölgeyse Ortadoğu oldu. Ortadoğu ülkelerine gönderilen ürünlerin toplamı 4,1 milyon tonu gösterdi. Kuzey Amerika bölgesine satılan ürünler toplamdan 2,2 milyon tonluk pay aldı. Kuzey Afrika 1,5 milyon tonluk alımı Türkiye’den yaptı.

Çelik ihracatında atağa geçen Türkiye 2017 yılında Ortadoğu pazarına yönelik ihracatını yüzde 507 oranında arttırdı. Orta ve Güney ABD’ye yapılan ihracatsa yüzde 35’lik sıçrama kaydetti.

2017 yılında miktar bazlı ihracatın en çok arttığı ülkelerin başında Singapur, İtalya ve İspanya geldi. Bu ülkeleri Hong Kong ile Kanada takip etti. İhracatın gerileme yaşadığı ülkelerin başını ise BAE çekti. Bunu Mısır ve ABD takip etti.