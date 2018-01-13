BMW ve Audi’de İşler Karıştı! İş Bırakma Eylemi Üretimi Durdurdu

Otomotivin lider markaları arasında yer alan BMW ve Audi’de işler karıştı. İşveren yüzde 2 zam derken, işçiler yüzde 6’lık zamda ısrarlı!

BMW ve Audi’de Üretim Bantları Durduruldu

BMW ve Audi çatısı altında çalışan işçiler yönetime isyan bayrağı açtı. Maaşlarına yüzde 6’lık zam isteyen çalışanlar, üretim bantlarını terk etti. İş bırakma eylemi BMW ve Audi’nin üretime ara vermesine neden oldu.

Otomotivin önemli çarklarında olan Alman BMW ve Audi’nin üretim merkezlerinde çalışan işçiler çalışma sürelerinin çok fazla olduğunu, maaşların bu süreye göre düşük olduğunu bahane ederek iş bıraktıklarını açıkladı.

Audi’deki iş bırakma eylemi Ingolstadt üretim merkezinde yapıldı. İşçiler dün gece üretim bantlarını durdurdu. IG Metall sendikasına bağlı olarak çalışan işçiler iş yüklerinin hafifletilmesini ve maaşlarına zam yapılmasını talep etti.

BMW’deki iş bırakma eylemi ise 3 farklı fabrikada gerçekleşti. Eylemin Landshut, Dingolfing ve Regensburg üretim merkezlerinde yapıldığı ifade edildi. Ayrıca bu fabrikalardaki eylemin bugünde süreceği belirtilenler arasında yer aldı.

Alınan bilgilere göre BMW ve Audi önümüzdeki hafta işçilerin maaş zamları için müzakerelere başlayacak. Şirketler işçi sendikaları ile yeni yılın zamlarını belirlemeye çalışacak.

İşveren Yüzde 2 Verdi

Gelişmeler ardından IG Metall sendikası konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada önümüzdeki hafta yapılacak toplu sözleşmelerin 3 milyon 900 bin işçiyi yakından ilgilendirdiği belirtildi. İşverenlerden istenen zammında yüzde 6 olduğunun altı çizildi. İşverenlerinse yüzde 2’lik zamda ısrar ettiğine işaret edildi. Bu oranın Ocak, Şubat ve Mart ayları için teklif edildiğini belirterek, “İlk çeyrek için vermek istedikleri zam sadece 200 Euro. Bu zam miktarı beklentilerin çok altında! Bizler işçi temsilcileri olarak ilk çeyrekte uygulanacak zammın en az yüzde 6 olmasını talep ediyoruz” dedi.