Fransız Devi Kering, Puma’yı Gözden Çıkardı

Kering bünyesinde yer alan Puma hakkında beklenen karar verildi. Şirket spor markasını gözden çıkararak, elinde olan yüzde 70’lik hisseyi satışa çıkardı.

Kering, Lüks Tüketim Markalarına Ağırlık Verecek

Fransa merkezli olarak faaliyetlerine devam eden Kering şirketi yoluna lüks tüketim grubuna giren markalarla devam etme kararı aldı. Şirket bu kapsamda Puma’daki hisselerini satacağını duyurdu. Kering karar ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şirketin Puma markasındaki payının yüzde 86 olduğu ifade edildi. Bu hisselerden yüzde 70’lik bölümünün satılacağını belirterek, yatırımcıları heyecanlandıran bir haber verdi.

Şirket bünyesindeki diğer markalar incelendiğinden, Gucci’den Saint Laurent’a Alexander McQueen’den Bottega Vanega’ya kadar birçok önemli marka şirket bünyesinde yer alıyor. Puma ise bilindiği üzere spor markalar arasında bulunuyor. Kering’in spor markadan vazgeçmesi lüks markalara yönelik yeni yatırımların söz konusu olacağı şeklinde yorumlandı.

“Şirket İçin Tarihi Bir Karar Oldu”

Konuyla ilgili açıklama ise şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapan isimden geldi. François Henri Pinault açıklamasında Puma ile ilgili alınan kararın önemine işaret ederek kararı, tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Satış sonrasında Kering’in lüks tüketim markalarına ağırlık vereceğini ifade ederek, “Söz konusu markaların geliştirilmesi şirket açısından önem arz ediyor. Artık sadece bu markalara odaklanacağız” dedi. Kering markaya ait olan çoğunluk hisselerinin alımını ise bundan 11 yıl önce yapmıştı.

Geçen 12 Aylık Dönemde Değeri Yüzde 45 Arttı

Puma ise satış kararını olumlu olarak değerlendirdi. Halka arzın artacağına dikkat çekerek, markanın iş kaybı veya iş politikasında herhangi bir değişimin olmayacağını belirtti. Bunun yanında hisselerin geçen 12 aylık gelişimine bakıldığında hisselerin değerini yüzde 45 oranında arttırdığı dikkatlerden kaçmadı. Alınan bilgilere göre Puma’nın piyasa değeri son değer yükselişleri ardından 5 milyar 300 milyon Euraya kadar çıktı.