Pegasus’un Yeni Neo’ları Filoda!
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Pegasus’un Yeni Neo’ları Filoda!


Pegasus’un Yeni Neo’ları Filoda!
Pegasus’un Yeni Neo’ları Filoda! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-13 Saat: 12:12:53
Anasayfa Şirketler Pegasus’un Yeni Neo’ları Filoda!

Pegasus, 2018’de filosuna yeni uçaklar ekleyeceğinin sinyallerini verdi. Havayolu ulaşımının önemli isimlerinden olan şirket, filosuna 2 tane Airbus A320neo tipi yolcu uçağı eklediğini duyurdu.

Pegasus, 2018’de filosuna yeni uçaklar ekleyeceğinin sinyallerini verdi. Havayolu ulaşımının önemli isimlerinden olan şirket, filosuna 2 tane Airbus A320neo tipi yolcu uçağı eklediğini duyurdu.

Pegasus Değişime Hız Verdi

Pegasus Hava Yolları, filosunu genişletme ve yenileme çalışmalarına yeni yılda da devam edecek. Şirket geçen iki aylık süreçte Airbus imzalı 2 adet A320neo tipi uçağı filosuna ekledi.

Türkiye’de havayolu ulaşımı denince ilk akla gelenler arasında yer alan Pegasus Hava Yolları 2012 yılında toplamı 100 adeti bulan yeni uçak siparişi vermişti. İşte bu uçakların teslimleri devam ederken, yeni uçaklar eskilerinin yerini aldı. Eski tip yolcu uçakları ise şirketin filosu dışına çıkarıldı.

Biri Bahar Diğeri Asya

Bir gazetede çıkan habere göre Pegasus Hava Yolları’nın teslim aldığı yeni uçaklardan birinin kodu NBN Airbus A320-251neo oldu. Bu uçağa verilen isimse Bahar olarak kaydedildi. diğer uçağın kodunun TC-NBO Airbus A320-251neo olduğuna dikkat çeken haber, bu uçağın adınınsa Asya olduğunu iddia etti.

Pegasus Hava Yolları yeni uçakları teslim almayı sürdürürken, bazı uçakları ise filodan çıkardı. Alınan bilgilere göre filodan ayrılan uçaklar arasında TC-AAL Boeing 737-82R Nordwind tipi yolcu uçağı yer aldı. Bu uçak Airlines filosuna dahil edildi. Şirket TC-AAS Boeing 737-82R uçağını da filodan ayırarak, BlueAir’e sattı. JetAirways’e geçen uçak ise TC-CCP Boeing 737-86J oldu. Filodan çıkarılan diğer bir yolcu uçağıysa TC-AZP Boeing 737-82R olarak kaydedildi.

Pegasus Hava Yolları’nın CEO’su uçak teslimlerinin gerçekleşmesi ardından açıklama yaptı. CEO Nane açıklamasında, şirketin büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Filoya dahil olan yeni uçakların müşteri memnuniyetini artıracağına işaret ederek, “Yeni seri ile birlikte yolcularımıza eşsiz bir uçuş deneyimi vaat ediyoruz. Yenilenen filoyla birlikte hizmet kalitemizi artırdık” dedi. 

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