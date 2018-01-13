Türkiye’nin Yaş Meyve-Sebze İhracatı 2017’de Arttı! Kazanç 2,2 Milyar Doları Aştı

Ege İhracatçı Birlikleri 2017’de taze sebze-meyve ihracatının arttığını, ihracatın ülke ekonomisine katkısının 2 milyar 200 milyon dolar olduğunu açıkladı. İhracatın artmasında hava kargo payının yüksek olduğunun da altını çizdi.

Taze Meyve ve Sebze İhracatı Bir Yılda Yüzde 13 Arttı

Türkiye’nin 2017 yılında yaptığı taze sebze-meyve ihracatı sonuçları belli oldu. Açıklamayı Ege İhracatçı Birlikleri yaptı. Birlik ihracatın 2016 yılına kıyasla yüzde 13 oranında arttığının altını çizdi. Elde edilen gelirinse 2 milyar 231 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. 2016 yılında Türkiye’nin yaptığı taze sebze-meyve ihracatından elde edilen kazançsa 1 milyar 979 milyon dolar olarak kayda geçmişti.

Hava Kargonun İhracata Katkısı Büyük Oldu

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan açıklamada Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yönetim kurulu üyelerinden olan, bunun yanında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin de başkanlık görevini yürütmekte olan Rıza Seyyar’ın görüşleri yer aldı. Seyyar 2017 yılına ilişkin değerlendirmesinde, yaş meyve-sebze ihracatının artmasında havayolu ile gerçekleşen sevkiyatın ihracat rakamlarına olumlu yansıdığını belirtti.

İhracatın 121 Milyon Dolardan Fazlası Hava Kargoyla Yapıldı

Türkiye’nin sektörel bazdaki ihracatının 121 milyon 811 bin dolarlık bölümünün havayolu ile gerçekleştiğine dikkat çekerek, hava kargonun sevkiyat için önemli olduğunu aktardı. Geçen yıl hava kargonun payının arttığını ifade ederek, “2018 yılında bu payın daha da yüksek olmasını hedefliyoruz. Çünkü yaş sebze ve meyve için zaman önemli. Bu ürünlerin raf ömürleri zaten çok kısa. Küresel pazardan daha fazla pay almak istiyorsak, sevkiyatı en kısa süre içerisinde tamamlamalı; ürünleri en taze haliyle teslim etmeliyiz” dedi.