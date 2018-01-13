Türkiye’nin Yaş Meyve-Sebze İhracatı 2017’de Arttı! Kazanç 2,2 Milyar Doları Aştı
Advert Advert Advert


Türkiye’nin Yaş Meyve-Sebze İhracatı 2017’de Arttı! Kazanç 2,2 Milyar Doları Aştı


Türkiye’nin Yaş Meyve-Sebze İhracatı 2017’de Arttı! Kazanç 2,2 Milyar Doları Aştı
Türkiye’nin Yaş Meyve-Sebze İhracatı 2017’de Arttı! Kazanç 2,2 Milyar Doları Aştı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-13 Saat: 12:46:21
Anasayfa İthalat&İhracat Türkiye’nin Yaş Meyve-Sebze İhracatı 2017’de Arttı! Kazanç 2,2 Milyar Doları Aştı

Ege İhracatçı Birlikleri 2017’de yaş sebze-meyve ihracatının arttığını, ihracatın ülke ekonomisine katkısının 2 milyar 200 milyon dolar olduğunu açıkladı. İhracatın artmasında hava kargo payının yüksek olduğunun da altını çizdi.

Ege İhracatçı Birlikleri 2017’de taze sebze-meyve ihracatının arttığını, ihracatın ülke ekonomisine katkısının 2 milyar 200 milyon dolar olduğunu açıkladı. İhracatın artmasında hava kargo payının yüksek olduğunun da altını çizdi.

Taze Meyve ve Sebze İhracatı Bir Yılda Yüzde 13 Arttı

Türkiye’nin 2017 yılında yaptığı taze sebze-meyve ihracatı sonuçları belli oldu. Açıklamayı Ege İhracatçı Birlikleri yaptı. Birlik ihracatın 2016 yılına kıyasla yüzde 13 oranında arttığının altını çizdi. Elde edilen gelirinse 2 milyar 231 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. 2016 yılında Türkiye’nin yaptığı taze sebze-meyve ihracatından elde edilen kazançsa 1 milyar 979 milyon dolar olarak kayda geçmişti.

Hava Kargonun İhracata Katkısı Büyük Oldu

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan açıklamada Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yönetim kurulu üyelerinden olan, bunun yanında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin de başkanlık görevini yürütmekte olan Rıza Seyyar’ın görüşleri yer aldı. Seyyar 2017 yılına ilişkin değerlendirmesinde, yaş meyve-sebze ihracatının artmasında havayolu ile gerçekleşen sevkiyatın ihracat rakamlarına olumlu yansıdığını belirtti.

İhracatın 121 Milyon Dolardan Fazlası Hava Kargoyla Yapıldı

Türkiye’nin sektörel bazdaki ihracatının 121 milyon 811 bin dolarlık bölümünün havayolu ile gerçekleştiğine dikkat çekerek, hava kargonun sevkiyat için önemli olduğunu aktardı. Geçen yıl hava kargonun payının arttığını ifade ederek, “2018 yılında bu payın daha da yüksek olmasını hedefliyoruz. Çünkü yaş sebze ve meyve için zaman önemli. Bu ürünlerin raf ömürleri zaten çok kısa. Küresel pazardan daha fazla pay almak istiyorsak, sevkiyatı en kısa süre içerisinde tamamlamalı; ürünleri en taze haliyle teslim etmeliyiz” dedi. 

taze sebze ihracatı yaş meyve ihracatı ege ihracatçı birlikleri türkiye ihracatçılar bilriği
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Memurların Günlük Yemek Bedelleri Belli Oldu!
Memurların Günlük Yemek Bedelleri Belli Oldu!
13.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
13.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!