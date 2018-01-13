ABD’yi Kelle Peyniriyle Tanıştırdı!
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ABD’yi Kelle Peyniriyle Tanıştırdı!


ABD’yi Kelle Peyniriyle Tanıştırdı!
ABD’yi Kelle Peyniriyle Tanıştırdı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-13 Saat: 13:12:31
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Süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren Balıkesirli firma, Gönen ilçesinden dünyaya açıldı. 20 sene önce Kelle peyniri ihracatına ABD’den başlayan Teksüt, şuanda 14 ülke pazarına ihracat yapıyor.

Süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren Balıkesirli firma, Gönen ilçesinden dünyaya açıldı. 20 sene önce Kelle peyniri ihracatına ABD’den başlayan Teksüt, şuanda 14 ülke pazarına ihracat yapıyor.

14 Ülke Pazarının Vazgeçilmez İsmi Oldu

Balıkesir ilinin Gönen İlçesinde üretim yapan Teksüt adlı firma, süt ve süt ürünleri alanında büyük başarılar yakaladı. Ünü yurtdışına kadar çıkan firma yoğurt, tereyağı ve peynir çeşitleri ihracatıyla 14 ülkenin mutfaklarına giriş yapmayı başardı.

61 Yıllık Firma, 20 Yıldır İhracata Destek Oluyor

Teksüt’ün yönetim kurulu başkanlık görevini yürütmekte olan Cevdet Arınık firmanın süt ve süt ürünleri üretimi yaptığını, firmanın 1956’lı yıllarda kurulduğunu ifade etti. Teksüt’ün kurulduğu günden bu yana kaliteden ödün vermediğine vurgu yaparak, üretimin modern tesislerde devam ettiğinin altını çizdi. Teksüt üretim tesislerinin 80 bin metrekarelik dev bir alanı kapladığına işaret ederek, “Teksüt hem Balıkesir ve Türkiye için tam 61 yıldır aralıksız üretim yapıyor. Bunun yanında firmamız yaklaşık 20 yıldır da yoğurt, peynir ve tereyağı ihracatı ile uluslararası pazarda yer alıyor. 20 yıl önceki ilk ihracatımızı ABD’ye yönelik olarak yaptık. İlk ihracat ürünümüz ise kelle peyniri oldu. İlk parti ürünler New York Limanı’ndan ülke pazarına girdi. Bu giriş firmamız için bir dönüm noktası oldu. 1997 yılında başlayan ihracatımız artarak devam etti. Bu günlerde 14 ülkeye ihracat yapar duruma geldik” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Arınık, ihracatta ABD’nin payının yüksek olduğunu belirterek, “Kelle peyniri ile başlayan ihracatımız, bugün beyaz, krem ve kaşar peynirinde yoğunluk kazandı. ABD’liler Teksüt markalı beyaz peynire yoğun bir ilgi gösteriyor” şeklinde konuştu. 

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