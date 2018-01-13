Memurların Günlük Yemek Bedelleri Belli Oldu!

Maliye Bakanlığı'nın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tebliğin 15 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe konulacağı ifade edilirken, tebliğin 14 Ocak 2019 tarihine kadar yürürlükte olması bekleniyor.

14 Ocak 2018 tarihine kadar olan süreçlerde ise ek gösterge durumları doğrultusunda memurlardan günlük bazda 1.18 TL ila 4.59 TL arasında ücret tahsil edilirken, sözleşmeli olan personellerden ise brüt maaş tutarları doğrultusunda günlülk bazda 1.14 TL ila 5.50 TL arasında yemek bedeli tahsis edileceği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığı vergi dairesi çalışanları yemek ücretlerinin fazla olmasından dolayı, ücretler düşürülene kadar boykotların süreceğini ve yemek firmasına günlük olarak yemek maliyetinin 15 TL olduğunu belirtmişti.

Günlük Yemek Bedelleri Yeni Fiyat Listesi

Günlük öğle yemeği bedelleri 15 Ocak 2018 tarihi ve 14 Ocak 2019 tarihi arasında memurlardan şu şekilde tahsis edilecek;

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan belirtilen süre zarfında 1.25 TL ücret alınacak.

1100'e kadar ve 1100'de dahil olmak üzere ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2.10 TL ücret alınacak.

2200'e kadar ve 2200'de dahil olmak üzere ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2.58 TL ücret alınacak.

3600'e kadar ve 3600'de dahil olmak üzere ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3.33 TL ücret alınacak.

4800'e kadar ve 4800'de dahil olmak üzere ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4.41 TL ücret alınacak.

4800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan ise 4.87 TL ücret alınacak.

Öte yandan yine bahsi geçen dönemler arasında sözleşmeli personellerden ise;