Spor Otomobil Tutkunları, Porsche Satışlarını Rekora Taşıdı
Advert Advert Advert


Spor Otomobil Tutkunları, Porsche Satışlarını Rekora Taşıdı


Spor Otomobil Tutkunları, Porsche Satışlarını Rekora Taşıdı
Spor Otomobil Tutkunları, Porsche Satışlarını Rekora Taşıdı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-13 Saat: 13:31:41
Anasayfa Otomotiv Spor Otomobil Tutkunları, Porsche Satışlarını Rekora Taşıdı

Lüks otomobil markası Porsche, geçen yıla rekor bir satışla veda etti. Satışlar yüzde 4 arttı. Teslimatı yapılan Porsche imzalı otomobil sayısı ise 250 bin adete yakı oldu.

Spor otomobil markası Porsche, geçen yıla rekor bir satışla veda etti. Satışlar yüzde 4 arttı. Teslimatı yapılan Porsche imzalı otomobil sayısı ise 250 bin adete yakın oldu.

Porsche Satışları Yüzde 4 Arttı

Porsche’un satışları 2017 yılında resmen patladı. Satışları yüzde 4 artırmayı başaran marka, yeni yıla da umutlu girdi.

Porsche’un 2017 yılı satışlarının yükselen grafikle hareket etmesinde, Yeni Panamera’nın etkisi yüksek oldu. Yeni Panamera satışlarındaki yükseliş yüzde 83 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. Modelin 2017 yılındaki toplam satışı ise 28 bin adet olarak kayda geçti.

Lüks otomobil segmentinin önemli isimlerinden olan marka, geçen yıl toplamda 246 bin otomobili yeni sahiplerine teslim etti. Bu rakama dünya genelindeki satışlar baz alınarak ulaşıldı. Lüksü spor çizgilerle tasarlayan otomobil markası, bir önceki yılın satış rekorunu da tazelemiş oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 718 serisine dahil modeller 2017’de yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Bu seriye ait olan modellerdeki satışlar yüzde 6’yı bulan oranda artış kaydetti. Satış adeti ise 25 bin adete yakın oldu.

718 serisi yanında 911’de satış adetini yükseltti. 911’in satışları 32 bin adet sınırı aştı. Markanın Macan modeli satışlarının ise 2017’de yüzde 2 arttığını ifade eden şirket, satış toplamının 97 bin adet olduğunu duyurdu. 97 bin adetlik satış, Macan’ı en çok satanların ilk sırasına taşıdı.

Porsche 2017’nin en iyi satışını Çin’de yaptı. Ülkedeki satışlar 2016’ya kıyasla yüzde 10 arttı. Çinliler geçen yıl toplamda 71 bin Porsche satın aldı. 

KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Memurların Günlük Yemek Bedelleri Belli Oldu!
Memurların Günlük Yemek Bedelleri Belli Oldu!
13.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
13.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!