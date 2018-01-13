Spor Otomobil Tutkunları, Porsche Satışlarını Rekora Taşıdı

Spor otomobil markası Porsche, geçen yıla rekor bir satışla veda etti. Satışlar yüzde 4 arttı. Teslimatı yapılan Porsche imzalı otomobil sayısı ise 250 bin adete yakın oldu.

Porsche Satışları Yüzde 4 Arttı

Porsche’un satışları 2017 yılında resmen patladı. Satışları yüzde 4 artırmayı başaran marka, yeni yıla da umutlu girdi.

Porsche’un 2017 yılı satışlarının yükselen grafikle hareket etmesinde, Yeni Panamera’nın etkisi yüksek oldu. Yeni Panamera satışlarındaki yükseliş yüzde 83 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. Modelin 2017 yılındaki toplam satışı ise 28 bin adet olarak kayda geçti.

Lüks otomobil segmentinin önemli isimlerinden olan marka, geçen yıl toplamda 246 bin otomobili yeni sahiplerine teslim etti. Bu rakama dünya genelindeki satışlar baz alınarak ulaşıldı. Lüksü spor çizgilerle tasarlayan otomobil markası, bir önceki yılın satış rekorunu da tazelemiş oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 718 serisine dahil modeller 2017’de yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Bu seriye ait olan modellerdeki satışlar yüzde 6’yı bulan oranda artış kaydetti. Satış adeti ise 25 bin adete yakın oldu.

718 serisi yanında 911’de satış adetini yükseltti. 911’in satışları 32 bin adet sınırı aştı. Markanın Macan modeli satışlarının ise 2017’de yüzde 2 arttığını ifade eden şirket, satış toplamının 97 bin adet olduğunu duyurdu. 97 bin adetlik satış, Macan’ı en çok satanların ilk sırasına taşıdı.

Porsche 2017’nin en iyi satışını Çin’de yaptı. Ülkedeki satışlar 2016’ya kıyasla yüzde 10 arttı. Çinliler geçen yıl toplamda 71 bin Porsche satın aldı.