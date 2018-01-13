Palandöken: Özel Şirketler Faturalarda Haksız Kazanç Sağlıyor!

Elektrik faturası fiyatlarına 2018 senesi için yüzde 8,8 oranında bir zam yapıldığı ifade edilmişti. Buna göre aralık ayı içerisinde 2017 senesinin tarifesi doğrultusunda 100 TL elektrik faturası ödemesi öngörülen bir vatandaşın 109 TL ödeme yapacağı dile getirilmişti.

Vatandaşların 2018 senesinin ocak ayına ait faturasını da 2018 senesinin zamlı tarifesi üzerinden ödeyeceği belirtilirken, elektrik fiyatlarına uygulanan zammın 1 Ocak tarihi itibariyle geçerli olacağı ifade edilmişti.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2018 senesinin ilk günü itibariyle uygulamaya alınması gereken elektrik zammının 1 Ocak 2018 tarihinden önceki faturalara da yansıtıldığını iddia ederek, normal şartlarda 1 Ocak'ta bütün faturaların okunması gerektiğini ve sene sonuna kadar kullanılan elektriğin eski tarifeden tahsil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Zamlı Tarife Üzerinden Tahsis Edilmesi Haksızlık

Ocak ayı içerisinde saatleri okuyup, 2017 senesi içerisinde kullanılan kısmınında zamlı tarife üstünden tahsil edilmesinin adaletsizlik olduğuna değinen Palandöken, elektrik şirketlerinin zamları vurguna çevirmemesi gerektiğini savundu. Haksız olarak gerçekleştirilen bu uygulamanın düzeltilmesinin gerekli olduğudan bahseden Palandöken, yetkililerin elektrik şirketlerini acil bir şekilde denetlemesi gerektiğini ifade etti.

Elektriğe yapılan zam sonucunda yaklaşık 42 milyon abonenin şaşkın olduğunu ve bunun üstüne bir de 2017 senesindeki kullanılan elektriğin, 2018 senesinin birim fiyatı üstünden tahsil edilmesiyle vatandaşlara büyük haksızlık yapıldığının altını çizen Palandöken, özel şirketlerin faturalarda haksız kazanç sağladığını iddia etti.

Alınan Fazla Bedeller İade Edilmeli

1 Ocak tarihinden öncesinde zamlı fiyat üstünden faturalandırılan abonelerin ücretlerinin, sonraki fatura döneminde iade edilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, gerçekleştirilen haksız zammın esnafların maliyetlerini artıracağını dile getirdi. Esnafların ve sanatkarların sahip olduğu sermayenin ortada olduğunu söyleyen Palandöken, en fazla destek verilmesi gereken küçük esnafların, yapılan bu zamlardan en çok etkilenen kesim olduğunu sözlerine ekledi.