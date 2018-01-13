Türkerler Holding Yeni Sanat Merkezini Açtı

Türkiye ekonomisinin güçlü gruplarından Türkerler Holding, Mahall Bomonti İzmir projesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle, İzmir sanat dünyası yeni bir mekân kazandı. Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “İzmir kültür ve sanat hayatına hizmet etmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi.

İzmir, Türkiye iş hayatının etkili gruplarından Türkerler Holding ve köklü eğitim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ortak çalışmalarıyla yeni bir sanat mekanına kavuştu. Türkerler Holding’in gayrimenkul geliştirme projesi Mahall Bomonti İzmir ve Güzel Sanatlar Fakültesi aracılığıyla hayata geçirilen “Kazım Türker Sanat Galerisi” düzenlenen törenle açıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ve Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker’in ev sahipliği yaptığı törene İzmir’in iş ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı. Galeri, Hayri Esmer’in “Boşluk ve Sınır” başlıklı resim sergisiyle ilk kez sanatseverlere kapılarını açtı.

Açılış kurdelasını kesen Kazım Türker, “İzmir’e güzel bir kültür ve sanat mekanı daha kazandırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Türker şöyle konuştu: “Her fırsatta söylüyorum. İzmir’le özel bir bağımız var. İzmir’e son yıllarda peş peşe enerji, sağlık ve gayrimenkulde ciddi boyutta yatırımlar yapıyoruz. İzmir’de şu anda en çok üzerine titrediğimiz projemiz Mahall Bomonti İzmir… Projemize başladığımız ilk günden bu yana kültür-sanat ve sporda onlarca sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Son olarak elbirliğiyle hayat geçirdiğimiz bu mekânda, sanatı hayatının bir parçası haline getirmek isteyen insanlarımıza, birbirinden farklı ve zengin içerikler sunulacağından hiç şüphe duymuyorum. Bu fırsatı bize verdiği için Değerli Rektörümüze, Sayın Dekanımıza ve emeği geçenlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Kazım Türker Sanat Galerisi’nin öğrencilerimize, öğretim üyelerimize, İzmirlilere ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”