Üçlü İttifaktan İnovasyon ve Teknoloji Yatırımı Geliyor
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Üçlü İttifaktan İnovasyon ve Teknoloji Yatırımı Geliyor


Üçlü İttifaktan İnovasyon ve Teknoloji Yatırımı Geliyor
Üçlü İttifaktan İnovasyon ve Teknoloji Yatırımı Geliyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-13 Saat: 14:16:29
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Lider otomotiv markalarından birisi olan Renault Nıssan ve Mitsubishi 5 yıllık ittifak planlarını açıkladı. Teknoloji ve inovasyon için 1 milyar dolarlık yatırım amaçlanıyor.

Dünyanın lider otomotiv ittifakı olan Renault-NISSAN-Mitsubishi, önümüzdeki beş yıl içinde inovasyonları desteklemek için 1 milyar Dolar yatırım yapmayı planlayan Alliance Ventures adında yeni bir kurumsal girişim sermayesi duyurdu.

Girişim sermayesi ilk yılında otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanması, otonom sürüş sistemleri, bağlanabilirlik ve yapay zeka dahil olmak üzere yeni mobilite çözümlerine odaklanan teknoloji girişimcileri, startuplar ve inovasyon ortaklıklarına 200 milyon dolar kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Her yıl yapılacak ilave yatırımlarla Alliance Ventures, Renault- NISSAN-Mitsubishi tarafından geçen yıl başlatılan orta vadeli stratejik plan olan Alliance 2022 çerçevesinde otomotiv endüstrisinin en büyük kurumsal girişim sermayesi fonu haline gelecek.

Yeni girişim sermayesi potansiyel ortaklara, tüm büyük otomotiv piyasalarında var olan 10 ayrı marka ile 2017 yılında 10 milyonun üzerinde araç satan Renault- NISSAN-Mitsubishi'nin küresel ölçeğine ve kapsamına erişim imkânı sunuyor.

Alliance Ventures, makul bir mali getiri sağlamak üzere İttifaka yeni teknolojiler ve işletmeler kazandıracak olan start-up’lara yatırım yapacak. Tüm start-up seviyelerine stratejik yatırımlar yapacak olan girişim sermayesi, hem yeni otomotiv girişimcilerini destekleyecek hem de yeni ortaklıklar kuracak.

otomotiv ekonomi haber basın bülteni
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