10 Karaköy'den Görkemli Kutlama

3. Yılını kutlayan 10 Karaköy Istanbul, dünyanın önde gelen “lifestyle” ağırlama şirketi sbe’nin global portföyüne katılışını da resmi olarak duyurdu. Geçtiğimiz yıl, 10 Karaköy’ün de dahil olduğu butik otel kategorisinin öncüsü Morgans Hotel Group’u bünyesine katan sbe; 23 otel, 70 restoran ve 41 lounge ile eşsiz bir global portföye sahip olup, ödüllü mimari ve tasarım, olağanüstü gastronomikdeneyim ve trend belirleyen eğlence anlayışı ile 360 derece yaşam deneyimi sunuyor.

sbe’nin Orta Doğu ve Avrupa’dan sorumlu Operasyonlar Başkanı, Chadi Farhat ve 10 Karaköy Istanbul Genel Müdürü Eylem Atalay ev sahipliğindeki geceye, Arzu-Ömer Sabancı, Ayşin-Ismail Ekşioğlu, Dilek-Ali Nuri Türker, Esma Güral, Zeynep-Ömer Temelli, Emre Ergani, Alp Nuhoğlu, Seda Domaniç ve Melis Ağazat gibi bir çok önemli isim katıldı. 10 Karaköy’ün tarihi ve büyüleyici atmosferinde, Istanbul Devlet Opera ve Balesi’nin hazırladığı özel bale gösterisi ve arya dinletisini deneyimleyen misafirler ardından geceye yakışır bir partiyle eğlenceye devam ettiler.

Chadi Farhat, Orta Doğu ve Operasyonlar Başkanı – sbe: şirket olarak, lüks otel ve rezidanslardan restoranlara portföyümüzü büyüttüğümüzçok heyecan verici ve eşsiz bir dönemdeyiz. sbe’yi, Istanbul’daki otelimiz 10 Karaköy’de olduğu gibi bir çok destinasyonda 360 derece yaşam deneyimi sunan bir şirket olarak konumlandırıyoruz.

Eylem Atalay, Genel Müdür - 10 Karaköy: 10 Karaköy, açıldığı günden beri misafirlerine gastronomi, eğlence, tasarım ve sanat ile içiçe bir konaklama deneyimi sunuyor. sbe’nin ikonik lifestyle ağırlama markalarından biri olmaktan gururlu, şirketimizin hızla büyümesinden ötürü çok heyecanlıyız.

Gecede sbe’nin bölgedeki devam eden büyüme projeleri, portföye en son katılan Doha’daki 270 odalı Mondrian ve çok yakında Doha’da açılacak SLS, 2018’de Dubai’de açılması planalan Delano ve Mondrian otelleri de vurgulandı.

OrtaDoğu’daki büyümenin yanısıra sbe global olarak 22 yeni otel ve 42 restoran ile önümüzdeki yıllarda Arjantin’de Japonya’ya, İngiltere’den Bahamalar’a kadar 14 ülkede varlık gösterecek.