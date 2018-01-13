Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satış Belge Bedelleri Belirlendi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan tebliğ doğrultusunda tütün mamullerine ve alkollü içkilere ilişkin toptan satış belgeleri bedeli bu sene içerisinde 5 bin 750 TL larak belirlenirken, bahsi geçen ürünlerin perakende satış belgeleri il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesinin sınırları içerisinde 300 TL seviyesinde, ilçe merkezleri içerisinde 210 TL seviyesnde ve diğer mahalleler kapsamında ise 75 tl seviyesinde uygulamaya alınacak.

Açık içkilerin satış belge bedelleri ise il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesinin sınırları içerisinde bin 240 TL olarak belirtilirken, diğer mahallelerde 480 TL seviyesinde olarak ifade edildi. Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi adına il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesin bağlı olan ilçe genelinde 3 bin 35 TL olarak ödeneceği işaret edilirken, diğet mahallelerde ise bu rakamın 2 bin 760 TL olarak ödeneceği belirtildi.

Tesis Kurma Uygunluk Belgesi

Bakanlığın diğer tebliğinde ise bu sene uygulanması planlanılan tütün tesisi kurma, proje tadilatı uygunluk belgesi ve bandrol hizmet bedellerinin belirlendiği bildirildi. Bu tebliğ kapsamında, tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında, sigara üretim tesisleri adına her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 14 bin 696 TL alınacağı belirtilirken, diğer tütün mamumlleri adına ise her bir tonluk üretim kapasitesi başına 178 TL alınacağı ifade edildi.

Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi adına 85 bin 340 TL talep edileceği dile getirilirken, bahsi geçen belgelerin senelik olarak uzatılması içinse 7 bin 164 TL alınacağı duyuruldu.

Öte yandan makaron ithalatı uygunluk belgesi adına ise 2 bin 764 TL talep edileceği ifade edilirken, bandrollerin her bin adeti için basım maliyeti dışında satış hizmet tutarı olarak 13.80 TL alınacağı bildirildi.

Belge Ücretleri ve Vize Bedelleri

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde alınması zorunlu olan tesis kurma uygunluk belgesi, tütün ticareti yetki belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi tutarlarıyla vize bedelleri ise 2018 senesi için şu şekilde belirlendi;