Altın ve Euro Bu Hafta Yatırımcısını Sevindirdi
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Altın ve Euro Bu Hafta Yatırımcısını Sevindirdi


Altın ve Euro Bu Hafta Yatırımcısını Sevindirdi
Altın ve Euro Bu Hafta Yatırımcısını Sevindirdi Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-13 Saat: 14:51:29
Anasayfa Altın&Döviz Altın ve Euro Bu Hafta Yatırımcısını Sevindirdi

Bu hafta altın ve euro yatırımcısının yüzü güldü.

Bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Bu hafta içinde altın ve döviz kuru yatırımcıların yüzlerini güldürürken, borsa değer kaybı yaşadı. Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetlerinde ortalama olarak yüzde 1.71 seviyeside değer kaybı gözlemlenirken, altın yüzde 1.39 seviyesinde ve euro 1.31 seviyesinde değer kazancı yaşadı.

BIST 100 endeksinin bahsi geçen hafta içerisinde en yüksek seviyesi 117.783.70 puan olurken, en düşük seviyesi ise 112.884.40 puan oldu. BIST 100 endeksi bu haftayı, bir önceki hafta kapanışına kıyasla yüzde 1.71 oranında azalma yaşayarak toplam da 114.644.62 puan seviyesinden tamamlamış oldu. 

Altın Yüzde 1.39 Değer Kazandı

İstanbul Kapalıçarşı baz alındığında, burada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatının ise bu hafta içerisinde yüzde 1.39 seviyesinde değer kazancı yaşayarak 160.90 TL seviyesine yükseldiği gözlemlendi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1.32 seviyesinde değer kazancı yaşayarak 1.076 TL seviyesine yükselirken, geçtiğimiz hafta sonunda 260 TL seviyesinden el değiştiren çeyrek altının satış fiyatı ise 264 TL seviyesine ulaştı. 

Söz konusu haftada euro yüzde 1.31 oranında değer kazancı yaşayarak 4.5650 TL'ye ulaştı. Amerikan Doları ise yüzde 0.59 seviyesindeki artışıyla birlikte 3.7670 TL seviyesini görerek yatırımcısını güldürdü. 

Kıymetli Madenler Fonları En Çok Kazandıran Yatırım Fonu Oldu

Yine bahsi geçen hafta baz alındığında bireysel emeklilik fonlarında yüzde 0.16 oranında görülen değer kazancının yanı sıra, yatırım fonlarında da yüzde 0.29 oranında değer kazancı gözlemlendi. Kategorilerine göre sıralandığında yatırım fonları içerisinde, yatırımcısına en çok değer kazandıran yüzde 1.28 seviyesiyle kıymetli madenler fonları olarak belirtildi. 

Öte yandan Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası baz alındığında, ortalamalar doğrultusunda çeşitli vadelerdeki bonoların ve tahvillerin haftalık olarak net getirilerinin ise yüzde 0.15 ila yüzde 0.25 aralığında gerçekleştiği görüldü. 

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi altın euro bireysel emeklilik fonları
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