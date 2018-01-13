Gersan Tesla'nın Supercharger Ürünlerinin Montajını Üstlendi!

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Mustafa Serdar Şalcı, Gersan ile Tesla Motors Netherlands B.V.'nin arasında geçtiğimiz ay içerisinde imzalandığı belirtilen gizlilik anlaşmasına yönelik basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

İlk aşama çerçevesinde gerçekleştirilen işbirliğinin, Tesla'nın hızlı elektrikli şarj istasyonu Supercharger orjinal ürünlerinin Türkiye genelinde montajının ve devreye alınmasının kapsadığını belirten Şalcı, bahsi geçen ürünlerin montajı aşamasında söz konusu teknoloji hakkında bilgi sahibi olacaklarının altını çizdi.

Tecrübe Sonrası Anlaşmalar Çoğalacak

Tesla'nın Supercharger ürünlerinin montajına ve devreye alınmasına yönelik bir gizlilik anlaşması imzalandığına vurgu yapan Şalcı, bu çerçevede müşterilere ait olan ya da olacak Tesla ürünlerinde söz konusu alanlarda çalışmalar yapabileceklerinden bahsetti. İlk aşamada süreç adına sadece montaj bölümünde yer edindiklerini dile getiren Şalcı, tecrübelerinin artması halinde, hem Tesla şarj ürünlerinin üretilmesinde hem de kendi ürünlerinin Tesla araçlarına uygun bir hale getirilmesinde temas içerisinde olacaklarını ve buna yönelik anlaşmaların imzalanacağını ifade etti.

Yapılan anlaşma neticesinde yürütülen fizibilite çalışmalarında, bahsi geçen şarj istasyonlarının ülke genelinde kurulmasını hedeflediklerinden bahseden Şalcı, elektrikli araç kullanıcılarının herhangi bir bölge sınırı bulunmaksızın Türkiye'nin her alanında araçlarıyla seyahat edebilmelerini amaçladıklarını dile getirdi.

200 Kilometrede Bir Şarj İmkanı Sağlanacak

Konut, alışveriş merkezleri, kamusal alanlar ve otoparklar gibi alanlardaki fiziki ilerlemeleri yakından takip ettiklerini bildiren ve gelişmelere uyumlu bir şekilde elektrikli araçlar adına şarj ürünleri sağlamaya çalıştıklarının altını çizen Şalcı, şehirlerarası yollardan en çok 200 kilometrede bir olmak üzere hızlı şarjın ulaşılabilir bir konumda bulunmasını planladıklarından bahsetti.

Hedefleri çerçevesinde bu sene, bilişiminde içerisinde bulunduğu yatırım planlarını gerçekleştireceklerini dile getiren Şalcı, şarj istasyonlarını her noktada bulundurabilmek adına şirket olarak ya da ortak yapılabilecek çalışmaların olduğunu belirti. Bu doğrultuda ilk aşamada 10 milyon TL değerinde bir yatırımla projeksiyon gerçekleştirilebileceğinden bahseden Şalcı, bundan sonrasında ise ek yatırımlarla sarj istasyonlarının kapasitelerinin ve hızlarının artırılmasının mümkün olduğunu sözlerine ekledi.