Gaming İstanbul Fuarı Ziyaretçilerini Bekliyor
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Gaming İstanbul Fuarı Ziyaretçilerini Bekliyor


Gaming İstanbul Fuarı Ziyaretçilerini Bekliyor
Gaming İstanbul Fuarı Ziyaretçilerini Bekliyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-13 Saat: 14:22:51
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1 ile 4 Şubat tarihleri arasında kapılarını açacak olan Gaming İstanbul Fuarı şimdiden binlerce ziyaretçinin akınına uğrayacak gibi görünüyor.

Oyun ve dijital eğlence dünyasının devlerini buluşturan ve yabancı basının “Dünyada kendi klasmanında en iyi beş fuardan biri” olarak tanımladığı GAMING İSTANBUL, bu yıl “İÇİNDE OYUN OLAN OYUN FUARI” sloganıyla yola çıkıyor.

Organizatörün Olimpiyat Oyunları ve Cannes Film Festivali'nde İmzası Var

Dünya genelinde kendisine ait 300 fuar ve 4 binin üzerinde organizasyona sahip “etkinlik uzmanı” GL Events, GAMING İSTANBUL’un 14 bin metrekarelik fuar alanını 4 bin 400 metrekare büyüteceğini açıkladı. 1-4 Şubat 2018 tarihlerinde Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde üçüncüsü düzenlenecek olan fuar, İlk senesinde 46 bin 800, ikinci senesinde 82 bini aşan ziyaret rakamlarına imza atmıştı.

Kadın ve Aile Ziyaretçi Oranları Yüksek

1-4 Şubat 2018 tarihlerinde Harbiye İstanbul Kongre Merkezi’nde üçüncüsü düzenlenecek olan fuardaki alışveriş alanı ve çocuk parkı, fuarın ailelere hitap etmesini sağlıyor. Düzenlendiği ilk iki sene içinde aile ve kadın katılımcı oranlarının yüksekliğiyle dikkat çeken GAMING İSTANBUL, bu konuda dünyadaki benzerlerinden de kolayca ayrışıyor.

10 Bin TL Ödüllü Cosplay Yarışması

Kostüm ve aksesuarlarıyla dijital oyun ve eğlence dünyasının meşhur karakterlerini en iyi yansıtanlar, GIST Cosplay yarışmasında büyük ödülü kazanma şansını yakalayabilecek. Üçüncüsü düzenlenen fuardaki yarışmanın büyük ödülü ise 10 bin TL olacak.

Oyun Dünyasının Devleri Fuarda Yerini Alacak

Fuara katılımı kesinleşen firmalar arasında Pearl Abyss, ByNoGame, Param, Playstation, Monster Energy, Beluga, Red Bull, Vestel, Game Satış, Seti Medya, Oyungezer, Papara, Ewaapro, Proud Dinasours,Zocco’s, QP bilişim, OverGame, Zeren’s Universe, Appodeal, Admost, TCA, Portable Marketing ve Rising Tech yer alıyor.

Kariyer ve Yatırım Fırsatları Gençleri Bekliyor

Hızla büyüyerek Hollywood’u geride bırakan oyun sektöründeki yapımcı, dağıtıcı firmalarla, tasarımcı ve programcılarla tanışmak, kendini göstermek için GIST seminerleri ciddi bir fırsat ortaya koyuyor.

Oyun Dünyasının Profesyonelleri Buluşuyor

Yerel ve uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği fuardaki GIST Geliştirici Konferansları oyun dünyasının profesyonellerini bir araya getirirken, GAMING İSTANBUL’da eğlence ve işin de tek çatı altında buluşmasını sağlayacak. Katılımı kesinleşen isimlerin listesi aşağıda yer alıyor:

  • -Adam Hetenyi (Oyun Tasarım Bölümü Yöneticisi, Deck 13 Interactive)
  • -Graham McAllister (Direktör, Player Research)
  • -Marie Amigues (CEO, Altagram)
  • -Slava Taraskin (İş Geliştirme Bölümü Yöneticisi, Unity Ads)
  • -Erling Erlingsen (Halka İlişkiler & Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Funcom)

Fuardaki iş dünyasına yönelik (B2B) etkinliklerin son gününde, Türk oyun basınının bir araya gelerek oluşturduğu GoodGamers yer alacak. 4 Şubat 2018 Pazar günü GoodGamers Sunday başlığı altında yapılacak konferanslar, tamamen Türkçe olarak gerçekleştirilecek

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