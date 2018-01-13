Kurallara Uymayan Araçlara 47 Milyondan Fazla Ceza Yazıldı!

KDGM ekipleri tarafından 13 il genelinde trafik kurallarına aykırı davranan 60 bin 830 araca toplam da 47 milyon 609 bin lira para cezası verildiği belirtildi. KDGM ekipleri tarafından Adana'nın, Ankara'nın, Antalya'nın, Bursa'nın, Bolu'nun, Gaziantep'in, İzmir'in Erzurum'un, Diyarbakır'ın, İstanbul'un, Samsun'un, Sivas'ın ve Trabzon'un bölge müdürlüklerine bağlı yol kenarı denetim istasyonlarında, yetki belgeleri bulunmayan, fazladan yükleme yapan ve kanundaki hükümlere aykırı davranış sergileyen araçlara ceza verildiği ifade edildi.

60 Bin Araç Kural İhlali Yaptı

Geçen sene 10 milyon 261 bin 117 aracın denetiminin yapıldığı ifade edilirken, bu araçlardan 60 bin 830'unun kuralları ihlal ettiği bildirildi. Bu kapsamda bahsi geçen araçlara ise 47 milyonu aşkın para cezası uygulandığı dile getirildi.

Yol kenarı denetim istasyonlarından İstanbul Bölge Müdürlüğü, söz konusu dönem içerisinde toplam da 3 milyon 370 bin 846 araç kontrolü gerçekleştirerek, en çok aracın denetlemesinin yapıldığı bölge oldu. Kontrol sağlanan toplam araç sayısının yüzde 32.85 oranının bahsi geçen bölgede gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu bölge çerçevesinde kontolü yapılan araçlardan 16 bin 979 adetine toplam da 12 milyon 904 bin 723 TL ceza verildiği belirtilirken, İstanbul yüzde 27.11 seviyesiyle en çok ceza yazılan bölge konumuna geldi.

İllerdeki Ceza Tutarları

Denetimlerde cezaların ise Karayolu Taşıma ve Karayolları Trafik kanunlarına uyulmamasından dolayı yazıldığı ifade edilirken, cezaların büyük bir bölümünün araçlarda yetki belgesi bulunmaması ve araçlara fazla yükleme yapılması gerekçesiyle uygulandığı dile getirildi.

Bu kapsamda Ankara'da 1.296.919 denetim gerçekleştirilirken, 7 milyon 594 bin 58 TL ceza kesildi.

Bu kapsamda İstanbul'da 3.370.846 denetim gerçekleştirilirken, 12 milyon 904 bin 723 TL ceza kesildi.

Bu kapsamda İzmir'de ise 1.223.799 denetim gerçekleştirilirken, 3 milyon 669 bin 257 TL ceza kesildi.