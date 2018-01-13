Kamuda Parasal Avanslar Belirlendi
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Kamuda Parasal Avanslar Belirlendi


Kamuda Parasal Avanslar Belirlendi
Kamuda Parasal Avanslar Belirlendi Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-13 Saat: 16:26:53
Anasayfa Eko Gündem Kamuda Parasal Avanslar Belirlendi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat doğrultusunda 2018 senesi içerisinde uygulanması planlanılan parasal sınırlar ve faiz oranları belirlendi.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde bu sene faaliyete geçirilecek parasal sınırlar ile faiz oranları belirlendi. Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe konuldu.

Bu tebliğ doğrultusunda, merkezi yönetim çerçevesindeki kamu idareleri tarafından harcama yetkilisi mutemetlerine sağlanacak olan avans sınırının 700 TL ile 515 bin TL arasında değişiklik göstereceği belirtildi. En yüksek avans sınırının 515 bin TL ile TBMM, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'ne yönelik olacağı vurgulandı. 

Özel Bütçeli İdarelere En Yüksek Avans Sınırı 970 Bin TL

Özel bütçeli idareler adına avans sınırının bin 350 TL ila 970 bin TL aralığında değişen tutarlarda uygulanacağı bildirilirken, en yüksek avans sınırı olan 970 bin TL ile kuruluş merkezlerinde olmak üzere, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne, Spor Genel Müdürlüğü'ne, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine yönelik olarak belirlendiği ifade edildi. 

Ayrıca MİT'in, dış temsilciliklerin, askeri dairelerin mutemetleri adına olan avans sınırlarının ise 4 bin TL ila 390 bin TL aralığında değişiklik göstereceği bildirildi. 

Kanuni Faizler ve Temerrüt Faizleri

Yıllar itibariyle uygulanması gerekli olan kanuni faiz ve temerrüt faizi oranlarınında belli olduğu ifade edildi. Bu kapsamda 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle kanuni faiz oranı ve temerrüt faizinin sözleşmeyle tespit edilmemiş olması halinde yüzde 9 seviyesinde, ticari işlerde ise yüzde 9.75 seviyesinde uygulanacağı dile getirildi. 

Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda harcama yetkilisinin onayıyla kayıtlardan çıkarılacak olan taşırnırlar için uygulanması planlanılan limitlerin ise 5 bin TL ila 24 bin TL aralığında olacağı ifade edilirken, bahsi geçen tutarların kuruluş merkezleriyle büyükşehir belediyesi bulunan iller içerisinde 3 kat olacağı bildirildi. 

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