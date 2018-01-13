Vergi Mükellefi Sayısı Arttı! Liderlik Koltuğu İstanbul'un
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Vergi Mükellefi Sayısı Arttı! Liderlik Koltuğu İstanbul'un


Vergi Mükellefi Sayısı Arttı! Liderlik Koltuğu İstanbul'un
Vergi Mükellefi Sayısı Arttı! Liderlik Koltuğu İstanbul'un Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-13 Saat: 16:46:02
Anasayfa Eko Gündem Vergi Mükellefi Sayısı Arttı! Liderlik Koltuğu İstanbul'un

Vergi mükellefi sayısında 2017 senesinin sonu itibariyle, bir önceki seneye oranla 400 bin 645 seviyesinde artış gözlemlendi

Türkiye genelinde 2017 senesinin aralık ayı itibariyle 1 milyonu aşkın gelir, 2 milyonu aşkın stopaj, 1 milyonu aşkın gayrimenkul sermaye iradı, 759 bini aşkın kurumlar, 774 bini aşkın basit usulde vergilendirilen gelir ve 2 milyonu aşkın KDV mükellefi olduğu ifade ediliyor. 

Bahsi geçen vergi türleri kapsamında tespiti yapılan faal mükellef sayısının aralık ayı içerisinde, 2016 senesinin aynı ayıyla karşılaştırılması sonucunda yüzde 3.94'lük oranda artış yaşayarak 10 milyon 578 bin 348 seviyesine ulaştığı belirtildi. Bahsi geçen mükellef sayısının 2016 senesinin aralık ayı içerisinde ise 10 milyon 177 bin 703 olduğu dile getirildi. 

En Çok Artış Kurumlar Vergisinde

Mükellefler sayısı baz alındığında en fazla artışın yüzde 5.23 seviyesiyle kurumlar vergisinde olduğu işaret edilirken, bu oranı yüzde 4.93 seviyesiyle sermaye iradının takip ettiği vurgulandı. Bu doğrultuda 2016 senesinin aralık ayı içerisinde 721 bin 524 seviyesinde bulunan kurumlar vergisi mükellef sayısının, geçtiğimiz senenin aynı ayında ise 759 bin 242'ye yükseldiği ifade edildi. 

Gayrimenkul sermaye iradı mükellef sayısının ise 1 milyon 796 bin 340 seviyesinden, 1 milyon 884 bin 849 seviysine yükseldiği belirtilirken, ülke genelindeki gelir vergisi mükellef sayısının 2016 senesi aralık ayı içerisinde 1 milyon 819 bin 492 olduğu aktarıldı. Bu dönem baz alındığında gelir stopaj vergisi mükellef sayısının yüzde 3.93 seviyesinde, basit usul vergi mükellef sayısının yüzde 2.36 seviyesinde ve Katma Değer Vergisi mükellef sayısının ise yüzde 3.89 seviyesinde artış gösterdiği dile getirildi. 

İstanbul Mükellef Sayısında Lider

İller baz alınarak bakıldığında en çok mükellef sayısının 3 milyon 67 bin 50 seviyesiyle İstanbul'da olduğu ifade edilirken, bu rakamın 498 bin 838'ini gelir vergisinin, 283 bin 936'sını kurumlar vergisinin, 791 bin 249'unun gelir stopaj vergisinin, 482 bin 505'inin gayrimenkul sermaye iradının, 46 bin 397'sini basit usulde vergilendirilen gelir vergisinin ve 764 bin 125'inin ise Katma Değer Vergisi mükelleflerinin oluşturduğu belirtildi. 

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