ANFAŞ 2017'ye Oranla Yüzde 40 Büyüdü
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ANFAŞ 2017'ye Oranla Yüzde 40 Büyüdü


ANFAŞ 2017'ye Oranla Yüzde 40 Büyüdü
ANFAŞ 2017'ye Oranla Yüzde 40 Büyüdü Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-13 Saat: 17:12:01
Anasayfa Eko Gündem ANFAŞ 2017'ye Oranla Yüzde 40 Büyüdü

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarların bir önceki seneye oranla yüzde 40 büyüme gösterdiğini kaydetti.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, 2017 senesine kıyasla bu sene fuarların yüzde 40 oranında büyüme gösterdiğini dile getirdi. Fuarların 2019 senesindeki ön rezervasyonları almaya başladığından bahseden Bıdı, sektöre büyüme adına çağrı yaptı.

Türkiye'nin en kapsamlı sektörel buluşmaları 29'uncu Hotel Equipment ve 25'inci Food Product'ın açılışından önce konuşma gerçekleştiren Bıdı, fuar alanının tümüyle dolu olduğunu ifade ederek, göreve başladığı ilk günden bu zamana kadar ANFAŞ ailesi olarak, Antalya fuarcılığını bir tek Türkiye'de değil uluslararası meydanlarda da marka konumuna getirebilmek adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti. 

Sektörün talepleri ve büyüme gösteren Antalya Expo Center sayesinde tek çatı altında kapılarını açması planlanan fuarın, sergi alanının tümüyle dolduğunun altını çizen Bıdı, bu sene yapılan organizasyonun eş zamanlı bir şekilde düzenlenmesiyle ve fuar alanındaki yeniliklerle sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördüklerini aktardı. 

410 Firma Fuara Katılım Sağladı

Geçtiğimiz sene içerisinde 20 bin metrekareden oluşan fuar alanını 40 bin metrekareye ulaştırdıklarından bahseden Bıdı, bu sene konaklama sektöründen, gıda sektöründen, ağırlama sektöründen ve içecek sektöründen toplam da 410 firma ve 3 bin 500'ü aşkın markayla fuara katılım gösterildiğini ifade etti. 

Önümüzdeki sene içerisinde fuarın daha çok büyümesini hedeflediklerinden bahseden Bıdı, ziyaretçi çalışmaları konusunda da önemli adımlar atıldığına vurgu yaptı. Kamu kuruluşlarıyla, ticaret ve sanayi odalarıyla ve meslek kuruluşlarıyla yürütülen çalışmalar neticesinde ülke genelinde 81 ilden profesyonel ziyaretçileri ANFAŞ olarak getirdiklerini söyleyen Bıdı, yurt içinden ve yurt dışından getirilen alım heyetlerinin, Türkiye ekonomisine katkıda bulunacağını dile getirdi. 

En Az 25 Milyon Dolarlık Ticaret Hacmi

26 ülke genelinden 3 binden fazlası uluslararası olmak kaydıyla 40 bini aşkın ziyaretçi ve alım heyeti ağırlamayı planladıklarından bahseden Bıdı, bu sene gelmesi planlanan ziyaretçi profiline bakıldığında, sadece yurt dışı bazlı olarak minimum 25 milyon dolarlık bir ticaret hacmi beklentileri olduğunu sözlerine ekledi. 

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