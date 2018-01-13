ABD Petrol Sondaj Kulesi Sayısını 10 Adet Birden Artırdı

Petrol piyasasının yankından takip ettiği, ABD’nin haftalık petrol sondaj kulesi verilerini içeren rapor yayımlandı. Rapora göre kule sayısı son bir hafta sonunda 752 adete ulaştı.

ABD petrol Sondaj Kulesi Sayısını Artırdı

ABD’nin petrol kulesi sayısı bir önceki haftaya kıyasla artış kaydetti. Artış öncesi sayı 742 olarak kayda alınmıştı. Yapılan son açıklama ise sayının 752’ye yükseldiğini kaydetti.

Bir Haftada 10 Kule Daha Devreye Alındı

Baker Hughes tarafından yayımlanan hafta bazlı veriler dikkate alındığında, artışın 8 Ocak 2018 ile başlayan 12 Ocak 2018 ile biten haftada kaydedildiği görüldü. Söz konusu haftada ABD petrol sahasında faaliyet gösteren Baker Hughes, 10 petrol sondaj kulesini daha hizmete almış oldu. 10 adetlik artış son zamanların en yüksek artışı olarak dikkat çekti. Bundan bir önceki artışsa 2017’nin Haziranında kaydedilmişti.

Petrol sondaj kulesi cephesinin haftalık gelişmeleri bunlar olurken, ABD bir önceki haftada petrol üretimini mecburen yavaşlatmıştı. Üretimin azalmasında soğuk hava etkili olmuştu.

Ham Petrol Üretimi Azaldı

ABD’nin haftalık üretim rakamlarını ise ABD Enerji Enformasyon İdaresi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ham petrol üretim miktarı geçtiğimiz hafta düştü. Bir önceki hafta baz alındığında üretim miktarı 290 bin adet varil geriledi. Haftalık üretimin toplamı ise 9 milyon 490 bin varil olarak belirlendi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi bu veriler yanında Ocak ayında Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporunu da yayımladı. Rapora göre ABD 2018 yılında günlük en az 10 milyon varillik ham petrol üretimi yapacak. 2019 yılında ise günlük üretimi 10 milyon 800 bin adete çıkaracak. Gelecek yılın Kasımında ise günlük üretim 11 milyon adetin üzerinde gerçekleşecek.