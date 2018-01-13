Tasfiyelik Eşyaların Hasılatı Yüzde 83 Arttı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 2014 senesi içerisinde Ergazi ve Merkez tasfiye işletme müdürlüklerinde uygulanmaya başlanılan e-ihale sistemi, mevcut olan bütün tasfiye işletme müdürlüklerinde kullanılıyor.

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde tasfiyelik duruma gelen araçların ve eşyaların satışlarının elektronik ortama taşınarak, satışlara katılım sağlayan kişi sayılarının, rekabetin ve gelirleri artırılması, ihalelerin daha şeffaf bir şekilde yapılması ve hızlandırılması amacıyla faaliyete geçirilen e-ihale sisteminin ise toplamda 79 bin kayıtlı üyesi bulunuyor.

Hasılatta Yüzde 83 Artış Yaşandı

Geçtiğimiz sene kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen ve ülkeye yasal yollarla getirilen fakat gümrük mevzuatına uygun olmadığı gerekçesiyle tasfiyelik kapsamına alınmış olan 6 bin 942 araçla birlikte 5 bin 19 grup eşyanın ihale yoluyla satışının gerçekleştirildiği ve bu satışlardan toplam olarak 259 milyon 740 bin hasılat elde edildiği belirtildi.

E-ihale sistemi çerçevesinde 2016 senesinde ise 6 bin 848 arac ve bin 76 eşya grubunun satışının yapıldığı, yapılan bu satışlar doğrultusunda ise 141 milyon 645 bin TL gelir sağlandığı belirtilirken, 2017 senesi içerisinde bir önceki seneye oranla toplam hasılatta yüzde 83 seviyesinde bir artış gözlemlendiği ifade edildi.

E-ihale Uygulamasıyla Teklif Verilebiliyor

Android ve IOS işletim sistemi tabanlı olan akıllı telefonlarda ve tabletlerde ise e-ihale mobil uygulaması vasıtasıyla ihale konusundaki eşyaların incelenerek teklif yapılabildiği dile getiriliyor. Faaliyete geçirildiği tarihten bu zaman dilimine kadar 30 bin defa indirilen mobil uygulama sayesinde e-ihale işlemlerinin önemli bir bölümünün mobil cihazlar aracılığıyla yapılabildiği ifade ediliyor.

Öte yandan satışa çıkartılan her türlü eşyayı incelemeye imkan tanıyan e-ihale sistemine katılım sağlayıp, teklif verebilmek adına ise üyelik formunun doldurularak, sisteme üye olunması gerekiyor. Sisteme üyeliklerde ise herhangi bir ücret talebi yapılmıyor.