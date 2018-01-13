KÖYDES Projesi Kapsamında 450 İlçeye Ödenek Sağlandı
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KÖYDES Projesi Kapsamında 450 İlçeye Ödenek Sağlandı


KÖYDES Projesi Kapsamında 450 İlçeye Ödenek Sağlandı
KÖYDES Projesi Kapsamında 450 İlçeye Ödenek Sağlandı Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-13 Saat: 18:06:37
Anasayfa Eko Gündem KÖYDES Projesi Kapsamında 450 İlçeye Ödenek Sağlandı

İçişleri Bakanlığı KÖYDES projesinde sağlanan ödenek hakkında yazılı açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama çerçevesinde, KÖYDES projesi kapsamında 2017 senesinde 30 büyükşehir dışında kalan 51 il genelinde toplam 450 ilçeye YPK kararıyla tahsis edilen 900 milyon TL ödenek vasıtasıyla, 5 bin 31 kilometre asfalt, 297 kilometre beton yol yapımı gerçekleştirildiği ve bin 180 kilometre yolunda onarımının yapıldığı ifade edildi. 

Köylere ve Mezralara Ödenek

Bakanlığın içme suyu yetersiz olan köylere ve mezralara da ödenek gönderdiği belirtilirken, bu doğrultuda toplam olarak bin 810 köyün ve mezranın içme suyu kaynaklarının artırıldığı bildirildi. Bu sayede yerleşim bölgelerinde hayatını sürdüren 381 bin 870 aileye yeterli miktarda içme suyu imkanı sağlandığı ifade edildi. 

Köylerde ve mezralarda, parke taşlarının kullanımına önem verildiği dile getirilirken, geçtiğimiz sene köylere ve mezralara yol yapımında toplam olarak 2 milyon 201 bin 886 metrekarelik parke taşının kullanıldığı ifade edildi. Ayrıca 35 bin 249 metreküp taş duvarın, 304 menfezin ve 11 köprünün yapımının tamamlandığı vurgulanırken, proje çerçevesinde bir göletin ve 23 yer üstü sulama tesisinin tamamlanılarak, 70 hektarlık alana hizmet sağlandığı bildirildi. 

Belediyelere Altyapı Desteği

Söz konusu hizmetten 3 bin 371 çiftçi ailesinin yararlanmasının sağlandığı dile getirilirken, İçişleri Bakanlığı tarafından, köylerden mahallelere dönen kırsal bölgelere hizmet sağlanmasında aksaklık olmaması için, Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları vasıtasıyla başlatılan KIRDES projesinde de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. 

Bahsi geçen proje doğrultusunda geçtiğimiz sene belediyelere 300 milyon TL değerinde altyapı desteği sağlandığı vurgulanırken, bin 301 mahalle genelindeki 1 milyon 18 bin 715 kişiyede hizmet verildiği ifade edildi. 

Öte yandan KIRDES projesi çerçevesinde, toplam da 556 yol projesinin, 4 mahalleye içme suyunun, 5 bin kişilik yerleşim bölgesindeki 10 mahalleye 4 adet sulama projesinin, 39 bin 271 kişinin ikamet ettiği 21 mahalleye ise 12 sosyal donatı alanının yapıldığı bildirildi. 

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