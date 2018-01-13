Emniyetten Mobil Kaza Tutanağı Zamanı!

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince geliştirilen yeni bir sistem var. Daha önceleri kağıt tutulmak suretiyle doldurulan kaza tespit tutanaklarında yeni bir gelişme yaşandı. Bundan sonra kaza tespit tutanakları akıllı cep telefonu aracılığı ile doldurulabilecek.

Kaza sonrasında tutulan kaza tespit tutanakları artık mobile taşınıyor. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortalık Genel Müdürlüğü’nden gelen açıklamaya göre artık kaza tutanakları akıllı cep telefonları ile tutulabilecek. Bu yöntem eski yönteme göre daha pratik ve kolay bir kullanım sağlayacak.

Mobil Kaza Tutanağı İndirilecek!

Bu söz konusu sistemin geliştirilme sebebi is yoğunluk. Bu sistem sayesinde kaza sonrasında oluşan yoğunlukların azaltılması hedefleniyor. Araçlarının sigortası bulunan sürücüler için bu yöntem büyük bir kolaylık sağlayacak. Bu yöntemi kullanmak için ise gereken tek şey var. O da bir adet akıllı telefon. Kazaya karışan her iki taraf için tek bir akıllı telefonun olması yeterli.

Bu yöntem ile telefona kaydedilen kaza tutanağından sonraki gerçekleştirilecek bütün işlemler elektronik ortamdan takip ediliyor.

Uygulamaya yüklenen aracın plakası ve kişinin kimlik numarası giriliyor ve önemli bilgiler otomatik olarak sistem üzerinden doldurulabiliyor.

Mobil Kaza Tutanağı adı verilen uygulamayı Apple telefona sahip olanlar Apple Store, Android işletim sistemi tabanlı telefonlar ise Google Play Store’dan indirebiliyor.

Bu uygulama sayesinde artık vatandaşlar kağıt üzerinde tutanak tutmak zorunda kalmayacak. Akıllı telefonlar üzerinden kaza tutanakları tutulabilecek ve bu da kaza sonrasındaki yoğunluğu azaltacak. Vatandaşların yapması gereken tek şey, telefonların işletim sisteminde bulunan mağazadan Mobil Kaza Tutanağı’nı indirmek olacak.