Kamudaki Ücret Dengesizliğine Nokta Koyuluyor!
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Kamudaki Ücret Dengesizliğine Nokta Koyuluyor!


Kamudaki Ücret Dengesizliğine Nokta Koyuluyor!
Kamudaki Ücret Dengesizliğine Nokta Koyuluyor! Seda Polat - Tarih: 2018-01-13 Saat: 19:44:40
Anasayfa Eko Gündem Kamudaki Ücret Dengesizliğine Nokta Koyuluyor!

Konusu geçen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan’ın verdiği start ile birlikte personeller arasındaki rejime neşter vurulacak. Kıdemler arası ücret dengesizliği bu yeni gelen yöntem ile çözülecek. Devlette hem iş hem de hiyerarşi dikkate alınacak. Bundan sonra performansa dayalı ücret modelleri inceleme altına alınacak.

Konusu geçen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan’ın verdiği start ile birlikte personeller arasındaki rejime neşter vurulacak. Kıdemler arası ücret dengesizliği bu yeni gelen yöntem ile çözülecek. Devlette hem iş hem de hiyerarşi dikkate alınacak. Bundan sonra performansa dayalı ücret modelleri inceleme altına alınacak.

Geçtiğimiz Çarşamba günü açıklamayı yapan Erdoğan, kaymakamın altında çalışan personelden daha düşük ücret almayacağını vurguladı. Bu çağrının ardından ise süreç başladı. Kamuda kıdemler arasındaki ücret dengesizliği bu yöntem ile giderilecek. Ek gösterge sistemi, ücret, statü ve çok başlı yönetim başta olmak üzere temel sorunlar masaya yatırılacak. Performansa göre ücretlerin belirleneceği bu yöntemde, performansa dayalı ücret sistemlerinin uygulandığı ülkeler incelenecek ve yeni bir model ortaya koyulacak.

Performansa Dayalı Olacak!

İlk olarak değişim ek gösterge cetvelinde yapılacak. Hem görev ücreti hem de emekli maaşlarını belirleyen ek gösterge cetvelinde, genel bir düzenlemeye gidilecek. Personel rejiminde köklü değişikliklere gidilecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, kamuda bulunan tüm meslek grupları için ücret dengesinin en geç uygulanacağı tarihi 2019 olarak gösterdi. Erdoğan, farklı kurumlarda, farklı statülerde ek göstergenin, tazminat sisteminin de tüm boyutlarla yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Birçok kurumda daire başkanı, şube müdürü veya müdür altında çalışan personelden daha az maaş alıyor. Bunun sebebi ise ek gösterge olarak gösteriliyor.

Yeni sistem çalışanların lehine olan bir uygulama sunacak. Hem hiyerarşi hem de iş göz önüne alınacak ve çalışanların performansı da değerlendirilecek. 

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