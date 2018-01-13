AVM’lerden 20 Bin Ek İstihdam Müjdesi!

AVM’ler 2017 yılını 2 milyarın üzerindeki ziyaretçi sayısıyla bitirdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AYD Başkanı Hulusi Bengü, 2018 yılında tam 20 bin ek istihdam sağlamayı planladıklarını ve sonucunda da 125 milyar lira ciro elde edeceklerini söyledi.

2017 yılında AVM’lerin toplam ziyaretçi sayısının 2 milyonu aştığını söyleyen Bengü, 2016 yılında yaşanan talihsiz terör olaylarının piyasayı çok etkilediğini söyledi.

2017 yılının pozitif bir yıl olarak tamamlandığını dile getiren Bengü, metrekare verimliliğinin 2017 yılında 824 lirayı bulduğunu, Kurban Bayramı’nda ise bu rakamın 935 liraya çıktığını söyledi. Bengü, bu rakamların ay bazında değişkenlik gösterdiğini de hatırlattı.

AVM Sayısı da Arttı!

2017 yılında 17 AVM’nin hizmete açıldığını söyleyen Bengü, toplam AVM sayısının 2017 yılında 395’e ulaştığını bildirdi. 2017 yılını yüksek cirolarla kapattıklarını dile getiren Bengü, 2017 yılında yaklaşık olarak 110 milyar liralık bir ciroya ulaşıldığını söyledi. 2017 yılının değerlendirmesini yapan Bengü, 2018 yılı için daha olumlu yorumlarda bulundu. 2018 yılında ekonomide herhangi bir daralma beklemediklerini dile getiren Bengü, yurt içinde ve yurt dışında yaşanan yoğun siyasi gelişmelerin ekonomiyi fazlasıyla etkilediğini belirtti.

Sektörün yatırımlarla büyümeye devam edeceğini söyleyen Bengü, 2018 yılında yaklaşıl 13-15 AVM’nin daha hizmete açılacağını belirtirken, toplam AVM sayısının 405 ile 410 arasına çıkacağını söyledi. Bengü, 2018 yılı cirosunun 125 milyar dolar olacağını öngördüklerini de belirtti.

Ciroların enflasyonun üzerinde büyüdüğünü söyleyen Bengü, 2018 yılında AVM’deki istihdam sayısının arttırılacağına da dikkat çekti.