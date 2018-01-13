Cumhuriyet Tarihinde Yatırım Rekoru!
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Cumhuriyet Tarihinde Yatırım Rekoru!


Cumhuriyet Tarihinde Yatırım Rekoru!
Cumhuriyet Tarihinde Yatırım Rekoru! Seda Polat - Tarih: 2018-01-13 Saat: 20:26:19
Anasayfa Yatırım Cumhuriyet Tarihinde Yatırım Rekoru!

Enerji Bakanı Berat Albayrak Türkiye’de yapılan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Elektrik üretiminde 2017 yılının büyük bir kapasite artışı gerçekleştirilerek tamamlandığını söyleyen Bakan, 2017 yılında 42 milyar lira ile Cumhuriyet tarihinin yatırım rekorunun kırıldığını belirtti.

Enerji Bakanı Berat Albayrak Türkiye’de yapılan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Elektrik üretiminde 2017 yılının büyük bir kapasite artışı gerçekleştirilerek tamamlandığını söyleyen Bakan, 2017 yılında 42 milyar lira ile Cumhuriyet tarihinin yatırım rekorunun kırıldığını belirtti.

2017 yılında elektrik üretiminde devreye alınan 8 bin 222 megavatlık yatırımın yakın dönemde en büyük kapasite artışı olduğunu söyleyen Albayrak, tam 42 milyar liralık yatırımla 2017 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını belirtti.

2018 Daha İyi Bir Yıl Olacak!

Katıldığı bir buluşma toplantısında konuşan Albayrak, 2017 yılında başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikasının kapsamında yapılan çalışmaların arttığını dile getirdi. 2018 yılında gerçekleştirilmesi planlanan hedeflerin üniversiteler, özel sektör ve enerji alanındaki araştırma şirketleriyle iş birliği yaparak çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Bakan, geçen yıl yani 2017 yılında çok önemli alt yapı yatırımları gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bakan Albayrak, 2018 yılında 2017 yılından daha iyi bir performans göstereceklerinin de altını çizdi.

Büyük ve Güçlü Türkiye hedefinin Erdoğan liderliğinde başladığını söyleyen Bakan, bu hedefe ulaşmanın dinamosunun enerjiden geçtiğini bildirdi. Albayrak son 10 yıldaki ortalama doğalgaz ve maden ithalatının 55 milyar dolar olduğunu da hatırlattı.

Türkiye’nin büyük ayak bağının dışa bağımlılık olduğunu söyleyen Bakan, kurulan Milli Enerji ve Maden Politikası ile dışa bağımlılığı bitirme idealleri olduğundan bahsetti.

Geçtiğimiz yıl yani 2017 yılında önemli altyapı çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Albayrak, 2018 yılının daha iyi bir yıl olması için hiç durmadan çalıştıklarını dile getirdi. 

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