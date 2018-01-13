E-Ticaret’in Sorunu Olan Faturaya Çözüm!

E-ticaret girişimleri her geçen gün katlanarak artıyor. Bu artışta ise en büyük sıkıntı anlık olarak artan ihtiyaçlar. Anlık olarak artan ihtiyaçlar karşısında esnek çözüm geliştirilememesi ise sıkıntının asıl kaynağı. KOBİ’lerin bu artan ihtiyaçlar karşısında uygun çözüm bulması hiç kolay değil. E-ticarette bulunan KOBİ’ler için fatura oluşturmanın çözümü Birfatura! Türk Telekom tarafından geliştirilen girişim hızlandırma programı Pilot’un desteklediği girişimler içerisinde yer alıyor.

Kendi siteleri veya pazar yerleri üzerinden satışlarını gerçekleştiren KOBİ’ler, Birfatura ile geliştirilmiş fatura çözümüne kolayca ulaşabiliyor. Şirketin satışlarının yoğunlaştığı alışveriş döneminde fatura kesmek için gereken kapasite artışı, değerli zamanı kötüye kullanmaya sebep oluşturuyor.

Kullandığın Kadar Öde Seçeneği de Var!

Birfatura uygulaması uzmanlık gerektirmeyen bir uygulama olduğundan rahatlıkla kullanılabiliyor. KOBİ’ler pazar yerlerinde de uygulamaya alınabilen Birfatura uygulaması ile tüm satış kanalları üzerinden gelen siparişleri tek bir ekrana sığdırarak raporlayabiliyor. Siparişleri ise toplu faturalandırıp kargo fişi hazırlayabiliyor.

Bahsi geçen bu durum KOBİ’lere hareket kabiliyeti kazandırmasının yanında, işlerin iyi gittiği dönemde sadece maliyet artıyor. Yani hizmetten kullanıldığı kadar ödeme mantığı ile bu faturalama küçük girişimcilerin işine de geliyor.

Bu uygulama KOBİ’ler için büyük önem taşıyor. Artan ihtiyaçları karşısında esnek çözümler geliştiremeyen KOBİ’ler, bu uygulama ile faturalama işlemlerini kısa sürede halledebiliyor.

Sadece fatura değil, kargı fişi de Birfatura uygulaması üzerinden düzenlenebiliyor. Faturaların çıkmasının ardından KOBİ’ler kargo fişi de alabiliyor. Uygulama ile KOBİ’lerin problemlerine esnek çözümler sunuluyor. KOBİ’lerin her anlamda işi kolaylaşıyor.