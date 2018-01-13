Rezervasyon Kampanyalarında Yeni Hedef!

Erken rezervasyon kampanyalarına yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB'ın 2009 senesinde başlatılan erken rezervasyon kampanyasında ilk hedefin uygun ödeme fırsatıyla daha çok vatandaşın tatil yapmasını sağlamak olduğunu dile getirdi. Ulusoy, bu şekilde yurt iç turizmin canlandırmasını ve Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin daha uygun ödeme koşulları ile tatil yaptıklarına yönelik yaygın düşünceyi değiştirmek olduğunu ifadelerine ekledi.

Rezervasyon kampanyalarının iç turizm piyasasında oldukça başarılı bir performans gösterdiğine dikkat çeken Ulusoy, 2009 senesinde 300 bin kişi ile başlayan erken rezervasyon kampanyasının 2015 senesinde 3.5 milyona yükseldiğini anımsattı. Türk turizmi yönünden zor geçen 2016 senesinde sektöre en önemli desteğin vatandaşlardan geldiğini ve 4.2 milyon kişinin erken rezervasyon kampanyasından faydalanarak tatil yaptığını anlattı. Erken rezervasyon alışkanlığında artış ile beraberinde 2017 senesinde 5 milyonluk seviyeye ulaşıldığına değinen Ulusoy, 2018 senesine yönelik erken rezervasyon sürecinin henüz başında olunduğunu aktardı. Ulusoy, buna rağmen üyelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını, beklentilerinin 2018 senesinde rezervasyon kampanyasıyla tatile çıkan vatandaş sayısının 6 milyona ulaşması yönünde olduğuna değindi.

Sahil Kesimlerine Yoğun Talep Var

Erken rezervasyon kampanyalarında en çok tercih edilen beldelerin Akdeniz ve Ege sahil bandında yer alan bölgeler olduğuna dikkat çeken Ulusoy, Antalya’da Kemer, Belek, Side ve Alanya, Ege Bölgesi'nde ise Bodrum, Didim, Kuşadası, Marmaris, Çeşme, Fethiye’ye yoğun talep gösterildiğini anlattı. Ulusoy, buna el olarak kültür turlarında Kapadokya, Pamukkale, Karadeniz, Bursa ve Eskişehir’in tercih edildiğini aktardı.

Erken rezervasyon kampanyalarında yabancı turistlerin ilgisine yönelik yapmış olduğu açıklamalarda Ulusoy, tur operatörleri tarafından hazırlanan programlar kapsamında organize turlarla tatile çıkma alışkanlığının özellikle Avrupalı ülkelerde geçmiş zamanlardan bu yana yaygın olduğunu dile getirdi. Ulusoy, belirli süreçlerde erken rezervasyon taleplerinde düşüş olmasına karşın kitle turizmi yönünden erken rezervasyonun özellikle Avrupa pazarları için vazgeçilmez olduğunu anlattı.