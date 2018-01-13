Sanayi Üretim Endeksi Güçlü Büyüme Performansına İşaret Ediyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD)'ın "Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"na katılımda bulunan Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "2017 Yılı Değerlendirmesi ve 2018 Yılı Beklentileri" başlıklı bir sunum yaptı. Konuşma esnasında MÜSİAD üyeleri arasında yapılan 2018 Ekonomi Beklenti Anketi için teşekkürlerini dile getiren Şimşek, 2018 senesine yönelik beklentilerin olumlu yönde olduğunu gördüğünü ve bu durumdan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Küresel ekonomide genel anlamda bir toparlanma gözlemlediğini ifade eden Şimşek, 3 senelik büyüme tahmininin ortalama yüzde 3.7 oranında olduğunu ve ılımlı toparlanmaya işaret eden bu gelişmenin memnuniyetle karşılandığını belirtti. Uzun vadeli problemleri açıklayan Şimşek, küresel ticarette korumacılık eğilimi, reformlarda durgunluk, azalan yatırımlar ve düşük verimlilik, yüksek borçluluk oranları ve yaşlanan nüfus ile gelir dağılımındaki bozulma olarak anlattı. Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarda bulunan Şimşek, ülke ekonomisinin Cumhuriyet'in kuruluşundan 2000'li senelerin başına kadar ortalama yüzde 4.7 oranında büyüdüğünü anımsattı.

Diğer Ülkelerle Aradaki Fark Kapatılıyor

2003 ile 2016 seneleri arasında ortalama yüzde 5.6 ila 5.7 oranında büyüme gerçekleştiğine dikkat çeken Şimşek, Türkiye'nin son 15 senede geçmiş zamanlara kıyasla çok güçlü bir büyüme performansı gösterdiğini dile getirdi. 1 puanlık artışı önemsiz görenlere atıfta bulunan Şimşek, bu 1 puanın 100 senede 3 kattan fazla fark oluşturduğuna işaret etti. 2002 senesinde 100 alındığında, dünya ekonomisinin 178'e yükseldiğini anımsatan Şimşek, AB'nin 124'e, Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerin 188'e, Türkiye'nin ise 230'un üstüne çıktığını anlattı.

Türkiye'nin, Çin ve Hindistan içinde bulunmak üzere gelişmekte olan ülkelere göre daha düşük, gelişmekte olan ülkelere göre ise büyük bir büyüme başarısı gösterdiğine değinen Şimşek, büyüme oranlarının çok iyi olduğunu, dünyayla aradaki farkın kapatıldığını belirtti.