Sinop Nükleer Santral Projesi Bakanlığa Sunuldu

Türkiye'nin ikinci Nükleer Güç Santrali (NGS) konumunda olan Sinop NGS için hazırlanan "Çevresel Etki Değerlendirme" (ÇED) başvuru dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden elde edilen verilere göre, ÇED süresinin başlangıç aşaması olan başvuru dosyası ÇED yönetmeliğinde yer alan formata göre düzenlendi.

Bu formata göre, Sinop İnceburun bölgesinde doğal orman vasfı olmayan araziye kurulması uygun görülen santral için ÇED başvuru dosyası hazırlandı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu. ÇED başvuru dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından genel formata uygunluğunun onaylanmasının ardından kurulacak olan inceleme ve değerlendirme komisyonu (İDK) üyelerine gönderilerek halkın görüşlerine sunulacak.

Halkın da katılımda bulunduğu toplantının ardından İDK üyelerinin görüş ve tavsiyeleriyle halktan gelen görüş ve tavsiyeler yönergesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED raporu özel formatınu düzenleyecek ve ÇED raporu da bu formata uygun olarak düzenlenecek. Yürütülen çalışmalardan sonra hazırlanacak ÇED raporu, İDK tarafından da incelenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunulacak. Raporun Bakanlık tarafından uygun görülmesi durumunda, projede yer alan çevresel önlemlerin yeterli görüldüğü onaylanmış olacak.

Yer Lisansı Ve İnşaat Lisansı Alınması Gerekecek

Yatırımcı yönünden bir taahhüt niteliğinde olan ÇED raporunda, projenin inşası ve işletme sürecindeki bütün etkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından takip edilecek ve aykırılık tespit edilmesi durumunda ise mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacak. Proje dahilinde yürütülecek bütün etkinlikler, nükleer güvenlikle ilgili dünya genelinde kabul görmüş ilke ve standartlar çerçevesinde titizlikle yürütülecek.

Sinop NGS projesine yönelik inşaat faaliyetlerine başlanması için, "ÇED Olumlu" kararına ek olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)'ten yer lisansının ve inşaat lisansının da alınması gerekecek. Proje için seçilen arazinin uygunluğuna yer lisansı alımında, inşaat faaliyetlerinin başlamasına ise inşaat lisansı alımından sonra karar verilecek.