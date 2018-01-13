VSY Biotechnology Göz Biyoteknolojisi Endüstrisinde Güçlü Büyüme Gösterdi

Merkezi Holanda'da olan VSY Biotecnology'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, 2017 senesinde ihracatta yüzde 167 oranında büyüme gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Varlıbaş, şirketin son 10 senede hızlı büyümesi ile gözleri üzerine çektiğini, bu durumun bazı firmalar için tehlike oluşturduğunu belirtti. Şu anki piyasa koşullarında rekabet koşullarının çok farklılaştığına değinen Varlıbaş, tekel veya oligopol piyasalarda geçmiş yıllardan beri varlığını sürdüren, gücü elinde tutan şirketlerin işletmelerinin devamlılığını sağlamak için büyüme potansiyeli olan piyasalara ağırlık verdiklerini anlattı.

Şirketlerin büyüme potansiyeli olan işletmeleri satın almaya çalıştıklarını aktaran Varlıbaş, satın alma yapamayınca yasal görünen fakat yasal olmayan yöntemlerle satın alma işlemi yaptıklarını anlattı. Gelişmekte olan şirketlerin senelerdir bu problemlerle karşı karşıya olduğunu dile getiren Varlıbaş, küçük işletmelerin büyük şirketlere karşı koyamaması nedeniyle bu şirketlere teslim olduklarınıda veya mücadele edecek maddi güce sahip olmadığı için piyasadan kaybolduğunu ifade etti.

Firma İlk 5 Sıraya Yükselebilecek Güce Sahip

VSY Biotecnology'nin son 10 senedir ciddi oranda büyüdüğüne değinen Varlıbaş, gelişen ve gelişmekte olan piyasalarda üst sıralardaki şirketleri tatmin etmenin zor olmadığını belirtti. VSY Biotecnology'nin dünya genelinde ilkleri gerçekleştirdiğini ve üstün teknolojiye sahio göz içi lenslerini ürettiğini anlatan Varlıbaş, bu ürünlerin 60 ülke tarafından tercih edildiğine işaret etti. Günümüze kadar 3 milyonun üzerinde vatandaşa VSY Biotecnology'nin göz içi lenslerinin implante edildiğini anlatan Varlıbaş, insanların bu ürünlerden memnun olduğu için şirketin ihracat oranlarının ciddi oranda arttığına değindi.

2017 senesinde ihracatta yüzde 167 oranında büyüdüklerine dikkat çeken Varlıbaş, uluslararası bağımsız araştırma şirketi Market Scope'un derlediği "Global Göz İçi Lens Genel Raporu"nda bir önceki seneye kıyasla daima daha üst seviyelere çıktıklarına işaret etti. VSY Biotecnology'nin küresel göz biyoteknolojisi endüstrisinde ilk 10 firma içinde bulunduğunu vurgulayan Varlıbaş, Ar-Ge Merkezi ve yüksek teknolojili fabrikaları ile piyasada ilk 5 sıraya yükselebilecek güce sahip olduğunu anlattı. Varlıbaş, bu büyük şirketlere karşı daima dik duracaklarını ve teslim olmayacaklarını anlattı.