VSY Biotechnology Göz Biyoteknolojisi Endüstrisinde Güçlü Büyüme Gösterdi
Advert Advert Advert


VSY Biotechnology Göz Biyoteknolojisi Endüstrisinde Güçlü Büyüme Gösterdi


VSY Biotechnology Göz Biyoteknolojisi Endüstrisinde Güçlü Büyüme Gösterdi
VSY Biotechnology Göz Biyoteknolojisi Endüstrisinde Güçlü Büyüme Gösterdi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-13 Saat: 23:36:06
Anasayfa Şirketler VSY Biotechnology Göz Biyoteknolojisi Endüstrisinde Güçlü Büyüme Gösterdi

3 milyonun üstünde vatandaşa VSY Biotecnology'nin göz içi lenslerinin implante edildiğini bildiren VSY Biotechnology Yöneim Kurulu Başkanı Varlıbaş, vatandaşların üretimden memnun kaldığı için firma ihracat oranlarının günden güne arttığına işaret etti.

Merkezi Holanda'da olan VSY Biotecnology'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, 2017 senesinde ihracatta yüzde 167 oranında büyüme gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Varlıbaş, şirketin son 10 senede hızlı büyümesi ile gözleri üzerine çektiğini, bu durumun bazı firmalar için tehlike oluşturduğunu belirtti. Şu anki piyasa koşullarında rekabet koşullarının çok farklılaştığına değinen Varlıbaş, tekel veya oligopol piyasalarda geçmiş yıllardan beri varlığını sürdüren, gücü elinde tutan şirketlerin işletmelerinin devamlılığını sağlamak için büyüme potansiyeli olan piyasalara ağırlık verdiklerini anlattı.

Şirketlerin büyüme potansiyeli olan işletmeleri satın almaya çalıştıklarını aktaran Varlıbaş, satın alma yapamayınca yasal görünen fakat yasal olmayan yöntemlerle satın alma işlemi yaptıklarını anlattı. Gelişmekte olan şirketlerin senelerdir bu problemlerle karşı karşıya olduğunu dile getiren Varlıbaş, küçük işletmelerin büyük şirketlere karşı koyamaması nedeniyle bu şirketlere teslim olduklarınıda veya mücadele edecek maddi güce sahip olmadığı için piyasadan kaybolduğunu ifade etti.

Firma İlk 5 Sıraya Yükselebilecek Güce Sahip

VSY Biotecnology'nin son 10 senedir ciddi oranda büyüdüğüne değinen Varlıbaş, gelişen ve gelişmekte olan piyasalarda üst sıralardaki şirketleri tatmin etmenin zor olmadığını belirtti. VSY Biotecnology'nin dünya genelinde ilkleri gerçekleştirdiğini ve üstün teknolojiye sahio göz içi lenslerini ürettiğini anlatan Varlıbaş, bu ürünlerin 60 ülke tarafından tercih edildiğine işaret etti. Günümüze kadar 3 milyonun üzerinde vatandaşa VSY Biotecnology'nin göz içi lenslerinin implante edildiğini anlatan Varlıbaş, insanların bu ürünlerden memnun olduğu için şirketin ihracat oranlarının ciddi oranda arttığına değindi.

2017 senesinde ihracatta yüzde 167 oranında büyüdüklerine dikkat çeken Varlıbaş, uluslararası bağımsız araştırma şirketi Market Scope'un derlediği "Global Göz İçi Lens Genel Raporu"nda bir önceki seneye kıyasla daima daha üst seviyelere çıktıklarına işaret etti. VSY Biotecnology'nin küresel göz biyoteknolojisi endüstrisinde ilk 10 firma içinde bulunduğunu vurgulayan Varlıbaş, Ar-Ge Merkezi ve yüksek teknolojili fabrikaları ile piyasada ilk 5 sıraya yükselebilecek güce sahip olduğunu anlattı. Varlıbaş, bu büyük şirketlere karşı daima dik duracaklarını ve teslim olmayacaklarını anlattı.

 

VSY Biotecnology Ercan Varlıbaş Market Scope Global Göz İçi Lens Genel Raporu Göz içi Lens
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
E-Ticaret’in Sorunu Olan Faturaya Çözüm!
E-Ticaret’in Sorunu Olan Faturaya Çözüm!
Emniyetten Mobil Kaza Tutanağı Zamanı!
Emniyetten Mobil Kaza Tutanağı Zamanı!