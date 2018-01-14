Zamlı Maaş Bilgileri E-Devlete Yüklendi
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Zamlı Maaş Bilgileri E-Devlete Yüklendi


Zamlı Maaş Bilgileri E-Devlete Yüklendi
Zamlı Maaş Bilgileri E-Devlete Yüklendi Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-14 Saat: 08:04:21
Anasayfa Eko Gündem Zamlı Maaş Bilgileri E-Devlete Yüklendi

Zamlı maaşlar için artık sayılı günler kaldı. Memurlar için büyük gün yarın olacak. Emeklilerse maaş aldıkları tarihlerde zamlı maaşlarına kavuşacak. Bunun yanında maaşlara ilişkin güncel bilgiler E-devlet sistemine yüklendi.

Zamlı maaşlar için artık sayılı günler kaldı. Memurlar için büyük gün yarın olacak. Emeklilerse maaş aldıkları tarihlerde zamlı maaşlarına kavuşacak. Bunun yanında maaşlara ilişkin güncel bilgiler E-devlet sistemine yüklendi.

Emekliler ve Memurların Heyecanlı Bekleyişi Son Buluyor

Vatandaşlar Ocak zammının maaşlarına ne kadar yansıdığını çok kısa bir sürede öğrenmiş olacak. 3 milyon memur zamlı maaşlarını yarın itibariyle çekebilecek. Sayısı 2 milyonu bulan memur emeklisi, toplamı 9 milyonu bulan SSK ve BAĞ-KUR emeklisi de ayın 17’sinden ayın 29’una kadar yeni maaşlarını ilgili bankalardan çekebilecek.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına bu yılda iki kez zam yapılacak. Bunun ilki Ocak zammı olacak. Zam miktarı Ocak ayı öncesinin 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar olacak. Buna göre uygulanacak zamda, geçen yılın ikinci altı ayında kaydedilen yüzde 5,69’luk enflasyon oranı baz alınacak. Yani 2018 yılının ilk emekli maaş zammı bu oran üzerinden hesaplanacak. Ödemelerse emeklilerin maaş günlerinde yapılacak.

Bunun yanında maaşlarını merak eden memurlar sadece bir gün sonra zamlı maaşlarını banka hesaplarından çekerek, ceplerine koyacak.

Yeni Maaş Tutarları E- Devlete Yüklendi

E-devlet hayatımızı kolaylaştırmaya devam ederken, emeklilerin maaş tutarları ile ek ödemeye ilişkin tutarlar sisteme şimdiden yüklendi. Bu kapsamda SGK ilgili çalışmaları tamamladı ve emeklilerin zamlı maaşlarını vatandaşlara açıklamış oldu.

Yeni maaşının ne kadar olduğunu merak eden emekliler sisteme giriş yaparak maaş bilgilerine ulaşabilecek. Yeni maaşlar sistemin ‘Emekli Aylık Bilgisi” butonu tıklanarak görüntülenebiliyor. Memurlar ise Maliye Bakanlığının resmi internet sitesine girip ilgili sayfayı açarak zamlı maaş tutarlarını öğrenebilir. 

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