Erciyes Kayak Merkezi Hafta Sonu Yoğunluğu!

Kış sporları merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler kayak pistlerine koştu.

Erciyes Kayak Merkezi Ziyaretçi Akını Yaşadı

Erciyes hafta sonunda karın tadını çıkarmak isteyenlerin en uğrak noktalarından biri oldu. Tekir, Hacılar ve Hisarcık Kapı kayak alanlarında keyifli anlar yaşayan tatilciler, hem haftanın stresini attı hem de doyasıya eğlendi.

350 Milyon Avroluk Dev Yatırım!

Erciyes Kayak Merkezi’nin hayata geçmesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri etkili oldu. Kent belediyesi kayak merkezinin yapımına yaklaşık 350 milyon Avroluk yatırım yaptı. Yatırımla birlikte kış sporlarının gözde merkezleri arasında giren Erciyes, kayak severlerin ilk adresleri arasında girmeyi başardı. Bunun yanında Erciyes Kayak Merkezi, Erciyes Master Planı sayesinde uluslararası kayak merkezi standartlarına da kavuşmuş oldu.

Uygun Fiyat, Kaliteli Hizmet

Merkeze yönelik yapılan başarılı yatırımlar, pistlerin kayak için oldukça elverişli olması ve profesyonel bir ekiple yönetilmesi, bölgeye olan ilginin artmasını sağladı. Bunların yanın en uygun fiyat politikası sayesinde hem yerli hem de yabancı ziyaretçileri kendine çeken Erciyes, dağ havası almak isteyen tatilcilerin gözde mekanları arasına hızlı bir şekilde girdi. Erciyes kayak merkezi bugün 34 farklı kayak pisti, 2 bin 200 metre ile 3 bin 400 metre yükseklikte kayak yapma fırsatı, 25 metrekarelik dev merkez alanıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Sezonu Türkiye’deki diğer kayak merkezlerine kıyasla daha erken açan Erciyes, hafta sonu tatilini fırsat bilen tatilcilerin ilk tercihi olmayı başardı. Acemi ve profesyonel kayak tutkunlarının pistlerde keyifli anlar yaşadığı dikkatlerden kaçmadı.