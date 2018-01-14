ASELSAN, MKE'ye Model Olacak

Türkiye’nin parlayan yıldızı olmayı başaran ASELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun yeni yapılanmasında model olacak.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda Yapılanmaya Gidilecek

ASELSAN gerek üretimi gerek istihdamı gerekse yaptığı ihracatla Türkiye’nin gururu olmayı başardı. Şirketin yakaladığı başarılar yurtdışına kadar çıkarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile dikkatleri Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna çekti. Kurumun yerli silah ve yerli mühimmat üretimi alanında yeniden yapılanmaya gideceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, yeni yapılanmada ASELSAN’ın model alınacağını kaydetti.

Savunma Sanayinin Artıları ve Eksiklikleri Masaya Yatırıldı

Geçen hafta içerisinde yerli silah ve yerli mühimmat üretimi konusunu milletvekilleriyle masaya yatırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı, savunma sanayinin geldiği nokta hakkında önemli tespitler yaptıklarına dikkat çekti. AK Parti Genel Merkezinde yapılan toplantıda AK Parti Milletvekili olan Ramazan Can’ın söz aldığını söyleyerek, Can’ın Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tespitlerini kendileriyle paylaştığını aktardı.

MKE’nin Kapasitesi Yüksek!

“Can, toplantıdaki konuşmasında silah ve mühimmatta Türkiye’nin dışarıya bağlı olduğuna dikkat çekti. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun ihtiyacı karşılayacak teknolojiye ve büyüklüğe sahip olduğunu söyleyerek, bazı engellerle karşılaştığını dile getirdi” diyen Cumhurbaşkanı, yeniden yapılanma sürecinin başlayacağını sinyallerini verdi.

MKE’nin Yapısı, TAİ ve ASELSAN Gibi Olacak

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun yapısının normalin üzerinde büyük olduğunu ifade ederek, bu yapı ile gelişmenin ve ilerlemenin mümkün olmadığına işaret etti. Kurumun yeniden yapılanması için bazı çalışmalar yapılacağını aktararak, “MKE, ASELSAN ve TAİ’ye benzer bir yapıya kavuşturulacak. Bunun için kurumda bazı değişiklikler söz konusu olacak” dedi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın artık Cumhurbaşkanlığına başlandığına da dikkat çekti.