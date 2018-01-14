Bakterili Bebek Maması Skandalı 83 Ülkeye Yayıldı! Ürün Sayısı 12 Milyondan Fazla

Salmonella bakterisi içeren bebek maması skandalı genişliyor. Yapılan açıklamaya göre söz konusu mama 83 farklı ülke pazarına satıldı.

Bakterili Mamalar Dünya Pazarında!

Fransa merkezli bir firmanın ürettiği bebek maması içesinde salmonella bakterisi belirlendi. Bu tespit ardından söz konusu ürünlerin toplatılmasına karar verildi. Gelen haberlerse ilgili mamanın 83 ülkeye satıldığı yönünde oldu. Dünya pazarına sunulan bakterili mama adeti ise 12 milyonun üzerinde denildi.

Lactalis Sessizliğini Bozdu

Konuyla ilgili açıklama, üretici firma olan Lactalis’ten şirketin icra kurulu başkanlık görevini yürütmekte olan isim tarafından yapılan yapıldı. Şirket skandalla ilgili ilk defa konuşurken, Emmanuel Besnier bakterili bebek mamalarının 83 ülkeye pazarlandığını ifade etti. “ İçeriğinde Salmonella bakterisi belirlenen ürün grupları arasında bebek maması ve süt tozu ürünleri yer alıyor. Bu ürünlerin adetininse 12 milyon kutudan fazla olduğunu tahmin ediyoruz” diyen şirketin icra kurulu başkanı, reyonlardaki tüm ürünlerin toplanması için talimat verdiklerini duyurdu. Bu kapsamda dağıtıcı firmaların çalışmaya başladıklarının da altını çizdi.

Ailelere Tazminat Sözü Verdi

Besnier açıklamasında, durumun mahkemeye taşındığını ifade ederek, soruşturmanın derinleştirildiğini aktardı. Bunun yanında bakterili bebek mamasından etkilenen ailelere ise şirketin tazminat ödeyeceğine vurgu yaptı. Şirketin bu konudan oldukça rahatsız olduğunu belirterek, “Lactalis yaşanan bu olumsuz durum karşısında endişeli bekleyişini sürdürüyor. Durum aileler kadar bizleri de çok üzdü” dedi.

Bu İlk Skandal Değildi

Lactalis şirketinin Fransa’daki bir üretim merkezinde, geçtiğimiz senenin ortasında salmonella bakterisi belirlenmişti. Durumun ortaya çıkması ardından şirket söz konusu fabrikada üretilen ürünlerin reyonlardan ve depolardan toplatılacağına yönelik açıklamalar yapmıştı.